◆キリンチャレンジカップ2025

会場：豊田スタジアム（愛知県）／11月14日（金）19時20分キックオフ

キリンチャレンジカップ2025のガーナ代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループCを首位通過し、8大会連続8度目の本大会出場を決めた日本代表。現在は優勝という目標を掲げる本大会に向けて強化を進めており、先月には過去13戦で一度も勝利したことがなかったブラジル代表を3－2で撃破した。大きな自信を掴み、今月はすでにワールドカップ出場を決めたガーナ代表、大陸間プレーオフ経由で本大会出場を目指すボリビア代表と対戦する。

ガーナ戦のスターティングメンバーは、森保一監督が「ブラジル戦のスタメンを中心にトレーニングで考えていきたい」と明言していた通り、金星を掴んだブラジル戦がベースの構成に。最終ラインには渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）、谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）、鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）が並び、ボランチには佐野海舟（マインツ／ドイツ）と田中碧（リーズ／イングランド）が入った。

堂安律（フランクフルト／ドイツ）と中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）はウイングバック（WB）での起用が予想され、前線には久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）、キャプテンマークを巻く南野拓実（モナコ／フランス）、上田綺世（フェイエノールト／オランダ）らが入る。鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）不在の中、ゴールマウスを守るのは早川友基（鹿島アントラーズ）となった。

ガーナ戦はこのあと19時20分キックオフ予定。試合の模様はTBS系列にて全国生中継され、TVerでのライブ配信も行われる。

◼︎スターティングメンバー

▼GK

1 早川友基（鹿島アントラーズ）

▼DF

5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

17 田中碧（リーズ／イングランド）

21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

8 南野拓実（モナコ／フランス）

▼FW

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

◻︎控えメンバー

▽GK

12 小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）

23 野澤大志ブランドン（アントワープ／ベルギー）

▽DF

4 板倉滉（アヤックス／オランダ）

16 安藤智哉（アビスパ福岡）

22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

▽MF／FW

6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

19 小川航基（NEC／オランダ）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

7 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

24 北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）

26 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）

14 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）