ベントレーモーターズとスタインウェイ＆サンズのイノベーションを称えるコラボレーション

ベントレーモーターズとピアノブランド「スタインウェイ&サンズ」が、ラグジュアリーなコラボレーションとして、最高峰のクラフツマンシップ、デザイン、イノベーションを称える特別なコラボレーションプロダクトを発表した。

【画像】「ベントレー」と「スタインウェイ＆サンズ」。 車と音楽の特別なコラボレーション（写真10点）

ドイツ・ハンブルクで開催された限定イベントにて発表されたのは、特別仕様のフライングスパー スピードと、新たな限定シリーズ スタインウェイ グランドピアノ。特別仕様のフライングスパー スピードは、ピアノの鍵盤を彷彿とさせ、外装はアークティックホワイト、内装はピアノブラック・ヴェニアで仕立てられている。スタインウェイの限定グランドピアノ「ウルトラブラック」「ウルトラホワイト」と呼応する、洗練されたモノクロの世界を表現している。

また、限定シリーズ スタインウェイ グランドピアノは、スタインウェイの伝統的なグランドピアノを現代の感性で再解釈した限定のシリーズとなっており、Model Bコンサートグランド18台、Model D コンサートグランド8台の計26台のみの製造となる。

フライングスパー スピードとウルトラブラック/ウルトラホワイトの2台のスタインウェイ グランドピアノを見ることができる機会として、ヨーロッパ各地を巡る特別コンサートツアーの展開も予定されている。