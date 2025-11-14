デ・ラ・ソウル、Q-Tip参加の新曲「Day In The Sun (Gettin’ Wit U）」発表

ニューヨーク発のレジェンヒップホップ・グループ、デ・ラ・ソウルが、11月21日にリリース予定のニューアルバム『Cabin In The Sky』より2曲目の先行シングル「Day In The Sun (Gettin Wit U）」feat. Q-Tip & Yummy Binghamをリリースした。

デ・ラ・ソウルとQ-Tipが数年ぶりに再会、スタジオでの共演が実現した本トラック。ネイティブ・タン集団と呼ばれた初期を彷彿とさせる、両者の絆が蘇る。彼らの友好関係は、恐れを知らず、豊かな表現力を持ち、HIp-Hopの境界線を押し広げる一つの時代を築き上げてきた。

新曲「Day In The Sun (Gettin Wit U）」feat. Q-Tip & Yummy Binghamは、先日発表されたピート・ロックがプロデュースを手がけた「The Package」に続くもの。両シングルは、来たる彼らのニューアルバム『Cabin In The Sky』に収録される。

デ・ラ・ソウルにとって、ニューアルバム『Cabin In The Sky』は通算10作目のスタジオアルバムであり、9年ぶりのフルアルバム。NASによるインディーレーベルMass Appeal（マス・アピール）の”Legend Has It”シリーズの第6弾として11月21日にリリースされる。同シリーズには、彼らの他にスリック・リック、レイクウォン、ゴーストフェイス・キラー、モブ・ディープ、ビッグ・エル、NAS / DJプレミアが参加。全7組のレジェンドが新作を順次発表する。

ニューアルバム『Cabin In The Sky』で、デ・ラ・ソウルは彼らの不朽のレガシーを体現。過去への敬意を払うと同時に、新鮮な創造性に野心を燃やす最高峰プロデューサーとコラボレーターが多数参加。ニューシングル「Day In The Sun (Gettin Wit U）」feat. Q-Tip & Yummy Binghamには、敏腕プロデューサーのスーパ・デイヴ・ウェストが参加。時代を超越したリリックと、先進的プロダクションが融合される。

「この曲は、感謝と喜び、再生についてのもの」とメンバーのポス（Posdnuos）は語る。「嵐を乗り越えた今こそ我々は、再び太陽の下に戻るべきなのだ」。

＜リリース情報＞

デ・ラ・ソウル

先行シングル「Day In The Sun (Gettin Wit U）」

配信中

https://de-la-soul.sng.to/cabin-in-the-sky

レーベル：Mass Appeal

ニュー・アルバム『Cabin In The Sky』

リリース日：2025年11月21日

