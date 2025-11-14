ちゃんみな、愛と向き合った最新楽曲「i love you」MV公開

ちゃんみなが、10月10日（金）に配信リリースした「i love you」のミュージックビデオを11月14日20時に公開することを発表した。

昨年には結婚、出産をへて自身の人生のフェーズが様々に変わっていく中で「愛」について改めて向き合って紡いだ楽曲のビデオは、楽曲により様々な色をみせるちゃんみなの中でも、シンプルで美しい作品となっている。

同曲は、波瑠と川栄李奈によるダブル主演のTBS系 金曜ドラマ『フェイクマミー』の主題歌として書き下ろされた楽曲。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、”母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメントでもある本ドラマの世界観ともリンクした楽曲は大きな話題を呼んでいる。

今回の映像は、いつも以上にリラックスした撮影で、ちゃんみなのプライベートな面を色濃く反映。ベッドに横たわる姿や、浴槽で思いを巡らせる姿などパーソナルな空間をビビッドに映し出している。そんな美しい映像の中に突然差し込まれる涙を流しうずくまる彼女の姿は、「聖人」かのように見えた彼女が、どこか「未熟」で「うまく出来てない」ことに悩み苦しむ、愛の違う一面に触れることができる表現となっている。

ちゃんみな

「i love you」

配信中

https://NOLABEL.lnk.to/iloveyou

ちゃんみな公式サイト：https://chanmina.com/