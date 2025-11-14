大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ベテランのキケ・ヘルナンデス内野手、ミゲル・ロハス内野手がフリーエージェント（FA）になっている。両名とも再契約が濃厚とみられるが、将来を考え別れるべきではという見方もあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「どちらの選手も、1年契約であれば比較的安価にサインできるのは間違いない。そして、おそらく彼らはドジャースが再契約しないと明言しない限り、他球団からのオファーは保留するだろう。これまで数年続いてきたように、再びチームに戻ってくる可能性は非常に高いと見られている。だが、今回はそうすべきではないのかもしれない」と主張。

続けて、その理由について「キケとロハスのレギュラーシーズンでの役割は、2025年に大幅に縮小された。両者とも要所では結果を残したとはいえ、シーズン全体を見れば存在感は薄かった。問題はここだ。ドジャースは果たして、ポストシーズンでのワンチャンスに賭けるベテランのために再契約を結び、その間、レギュラーシーズンでより貢献できる可能性のある若手やプロスペクトのベンチ枠を埋めてしまっていいのだろうか？」と説明している。

キケはともかく、ロハスについては来季限りでの引退意向を明かしているため、来季以降“不良債権”になる可能性は低いようにも思われるが、果たして球団はどのような判断を下すのだろうか。

