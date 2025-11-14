ヤンキースのアーロン・ジャッジ、3度目のMVP受賞で歓喜！”デコピンのライ…

大谷翔平 最新情報
MLBは13日（日本時間14日）、全米野球記者協会（BBWAA）会員の投票による今季のアメリカンリーグ最優秀選手（MVP）を発表し、ニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が2年連続、通算3度目の受賞を果たした。
今季のジャッジ選手は152試合に出場し、179安打、53本塁打、114打点、OPS1.144を記録し、初の首位打者のタイトルも獲得した。
60本塁打、125打点をマークしたシアトル・マリナーズのカル・ローリー選手との一騎打ちと見られていたが、名門ヤンキースの主砲が制した形となった。
MVP受賞の際は、サマンサ夫人とともに愛犬のガスとペニーも参加し、喜びを分かち合った。
今季はポストシーズン（PS）に進出したものの、ア・リーグ地区シリーズでトロント・ブルージェイズに敗退。
来季は自身の好成績とともに、チームをワールドチャンピオンに導けるかに期待がかかる。
