西武は14日、11月23日(日・祝)にベルーナドームでファン感謝イベント『LIONS THANKS FESTA 2025 supported by Olive』で、心も体も温まる全33種類のメニューをそろえた「あったかグルメ」や、「キングオブ獅子まんま2025」で2年連続総合グランプリに輝いた宮木牧場の「キングオブ獅子まんまV2プレート」などの当日限定メニューを販売すると発表した。

「あったかグルメ」は昨年から新商品19品が加わった。生姜を使い、体の芯から温まる「生姜香るとんかつ屋の豚汁」や、やさしい甘さで心までほっと温まる「たっぷりもち団子のおしるこ」など、主食からデザートまでバラエティ豊かなグルメが勢ぞろいします。また、昨年ご好評いただいた「新井園本店 現地焙煎ほうじ茶ブース」がゲート内広場に今年も登場し、焙煎したてならではの豊かな風味とまろやかな味わうことができる。

また、今年の夏に開催されたライオンズグルメ総選挙『キングオブ獅子まんま2025』にて宮木牧場が2年連続総合グランプリを獲得したことを記念して、『LIONS THANKS FESTA 2025 supported by Olive』限定グルメ「キングオブ獅子まんまV2プレート」を販売。2024年の総合グランプリ獲得商品「宮木牧場のパワープレート」と、2025年の総合グランプリ獲得商品「宮木牧場のローストビーフ丼」のそれぞれのお肉のボリュームはそのままに、V2を記念した特製ピックを添えて贅沢にひとつのプレートで提供。

その他、ネビンと西川愛也の第54回三井ゴールデン・グラブ賞受賞を記念して、「獅子から」にはネビン、「西川愛也の黒毛和牛麻婆飯」には西川の『第54回三井ゴールデン・グラブ賞受賞記念特製選手カード(非売品)』を付けて販売する。

また、平良海馬の2025パーソル パ・リーグ最多セーブ投手賞のタイトル獲得を記念して、「平良海馬のグリーンタコライス」に『2025パーソル パ・リーグタイトル獲得記念特製選手カード(非売品)』を付けて販売。限定グルメ以外にも、一部の店舗を除きシーズン中に販売しているライオンズグルメを楽しむことができる。

▼ 平良 海馬投手 コメント

「サンクスフェスタ当日に僕のプロデュースグルメを購入いただくと、最多セーブ投手賞の獲得記念カードがもらえるので、ぜひゲットしてください！11月のこの日にしか味わえない「あったかグルメ」を食べれば、心身ともに芯から温まると思います。ファンの皆さまとお会いできるのを心から楽しみにしています。ぜひ僕たちとのふれあいと、「獅子まんま」を両方お楽しみください」