オリックスは14日、2026年春季キャンプ日程を発表した。
2月25日、26日、27日はSOKKENスタジアムにて球春みやざきベースボールゲームズの開催を予定。参加メンバーは、決まり次第発表となる。
▼ 春季キャンプ概要
日程：2026年2月1日(日)~2月27日(金)
休日：2026年2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、16日(月)、20日(金)、24日(火)
場所：宮崎市清武総合運動公園(SOKKENスタジアム、清武第2野球場)
オリックスは14日、2026年春季キャンプ日程を発表した。
2月25日、26日、27日はSOKKENスタジアムにて球春みやざきベースボールゲームズの開催を予定。参加メンバーは、決まり次第発表となる。
▼ 春季キャンプ概要
日程：2026年2月1日(日)~2月27日(金)
休日：2026年2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、16日(月)、20日(金)、24日(火)
場所：宮崎市清武総合運動公園(SOKKENスタジアム、清武第2野球場)
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。