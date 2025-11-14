





オリックスは14日、2026年春季キャンプ日程を発表した。 2月25日、26日、27日はSOKKENスタジアムにて球春みやざきベースボールゲームズの開催を予定。参加メンバーは、決まり次第発表となる。 ▼ 春季キャンプ概要 日程：2026年2月1日(日)~2月27日(金) 休日：2026年2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、16日(月)、20日(金)、24日(火) 場所：宮崎市清武総合運動公園(SOKKENスタジアム、清武第2野球場)

