2026年の春季キャンプ日程を発表（球団提供）

　オリックスは14日、2026年春季キャンプ日程を発表した。

　2月25日、26日、27日はSOKKENスタジアムにて球春みやざきベースボールゲームズの開催を予定。参加メンバーは、決まり次第発表となる。

▼ 春季キャンプ概要

日程：2026年2月1日(日)~2月27日(金)

休日：2026年2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、16日(月)、20日(金)、24日(火)

場所：宮崎市清武総合運動公園(SOKKENスタジアム、清武第2野球場)