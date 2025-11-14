SBI証券は、総合口座開設および投資信託の買付で「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」のチケットが当たるキャンペーンを実施している。期間は2025年10月24日～11月25日まで。抽選で20組40名が招待される。

K-POPスターが集結する音楽フェスに招待

「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」は、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、NMIXX、RIIZE、ILLIT、ZEROBASEONE、TWS、NCT WISHほか、人気アーティストが多数出演予定。開催は2025年12月13日（土）、12月14日（日）の2日間。会場は国立競技場となっている。

応募方法

応募は3ステップで完結する。

STEP1 キャンペーン期間中にSBI証券の証券総合口座を開設

STEP2 キャンペーンサイトからチケット抽選にエントリー

STEP3 キャンペーン期間中に投資信託を合計15,000円以上発注（スポットも積立も対象）

証券総合口座の開設のみでは応募完了とならず、投信買付の条件を満たす必要がある点に注意してほしい。詳細はこちらのキャンペーンサイトを確認してほしい（URLは記事末尾にも記載）。

イベント詳細

日時：2025年12月13日(土)、14日(日)

会場：国立競技場

出演アーティスト：

DAY1＜12/13(土)＞

ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、NMIXX、BOYNEXTDOOR、RIIZE、ILLIT、KickFlip、Hearts2Hearts、IDID

DAY2＜12/14(日)＞

U-KNOW(TVXQ!)、Stray Kids、NiziU、IVE、&TEAM、xikers、ZEROBASEONE、TWS、NCT WISH、NEXZ、izna、KiiiKiii、CORTIS

投信積立で「推し活 × 資産形成」を後押し

キャンペーンサイトでは「推すために、未来のために、賢く育てる。」を掲げ、累積購入金額の増加やNISA制度の優位性を紹介。SBI証券では、初心者向けの積立アプリやポイント還元など、資産形成を始めやすい環境づくりを進めている。

キャンペーンサイトより