武尊と川口葵の新婚生活にテレビ初密着　愛犬との散歩中には…

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#11が、きょう14日(22:00〜)に配信される。

武尊と川口葵の新婚生活にテレビ初密着

番組では、今年7月に結婚を発表したK-1史上初の3階級制覇王者・武尊と、タレント・川口葵の新婚生活にテレビ初密着。

川口が作る愛情のこもった手料理に武尊が「美味い!」と満面の笑みを見せると、川口も「良かった～」と安堵の表情を浮かべるなど、仲睦まじい食卓の様子が映し出される。さらに、武尊が川口から「変顔とかよくするよね?」といじられる場面も。

愛犬との散歩中には、「何気ない毎日が幸せだなって思う」と語る川口の言葉から、2人の穏やかで幸せな日常がうかがえる。

