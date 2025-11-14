ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#11が、きょう14日(22:00〜)に配信される。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット

    『ダマってられない女たち season2』場面カット

武尊と川口葵の新婚生活にテレビ初密着

番組では、今年7月に結婚を発表したK-1史上初の3階級制覇王者・武尊と、タレント・川口葵の新婚生活にテレビ初密着。

川口が作る愛情のこもった手料理に武尊が「美味い!」と満面の笑みを見せると、川口も「良かった～」と安堵の表情を浮かべるなど、仲睦まじい食卓の様子が映し出される。さらに、武尊が川口から「変顔とかよくするよね?」といじられる場面も。

愛犬との散歩中には、「何気ない毎日が幸せだなって思う」と語る川口の言葉から、2人の穏やかで幸せな日常がうかがえる。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

ハイヒール・モモコ、息子の妻から「家族旅行にまざってみたい!」と言われ…モモコらしい返答
武尊と川口葵の新婚生活にテレビ初密着　愛犬との散歩中には…
1000万円を総取りしたYouTuberの策略と駆け引き　
世界で活躍する空手家が相撲で注目する部分は?　「実は…」
美人タレントと禁断の再会デート　グランピングで距離が一気に接近し…
「漫才は続けるんですよね?」　令和ロマンくるまの回答は…
あの俳優に似ていると言われていた18歳当時の写真を公開　小泉萌香「当時のニックネーム…」
花江夏樹「“推し”って感覚は、生まれて初めてに近い」　ファンクラブにも加入しているグループとは
「誰も何も言う筋合いがない」　シングルマザーとしての人生を選んだ愛沢えみりの生き様に喝采の声
配信者が店に突撃「これ死ぬほどバズるぞ!」　荒らされた店を見て警察に連絡しようとすると…ドラマ『MISS KING』第7話
隣の建物で堂々とポージングする男性　それを見た元恋人が「普通に怒り」と吐露したワケ
元暴走族総長の父、総長時代の衝撃エピソード「ケンカすると…」　スタジオ騒然
関連画像をもっと見る