フランス代表FWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）が、ウクライナ代表戦で2ゴールを記録し、キャリア通算400ゴールの大台に到達した。

FIFAワールドカップ26欧州予選・グループDの第5節が13日に行われ、フランス代表はウクライナ代表と対戦した。フランスは55分、エンバペがPKを沈めて先制。76分にミカエル・オリーズの得点で加点すると、83分にはエンバペがこの試合2つ目のゴールを記録し、88分にもウーゴ・エキティケが得点。フランスが4－0でウクライナに勝利し、FIFAワールドカップ26出場を決めた。

そして、エンバペはウクライナ戦での2ゴールにより、代表で「55」ゴールを記録したことに。クラブではモナコでの「27」ゴール、パリ・サンジェルマンでの「256」ゴール、そしてレアル・マドリードでの「62」ゴールを記録しており、代表とクラブを合わせて「400」ゴールの大台に到達した。

試合後、エンバペはフランス『TF1』のインタビューで、自身のキャリア通算400ゴール達成について以下のように語った。

「400ゴールじゃ印象に残らない。みんなを驚かせるなら、あと400ゴールは決めないと。もちろんとても嬉しいし、象徴的な節目ではあるけど、まだやるべきことがある。1000ゴール？ 非現実的だけど、クリスティアーノ・ロナウドが不可能ではないと示してくれている。だから非現実的なことでも挑戦してみよう。キャリアはあっという間だから、僕は自分の足跡を残したいんだ」

【ハイライト動画】フランス代表が8大会連続のW杯出場! vsウクライナ代表