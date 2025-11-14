水戸ホーリーホックは14日、23日に行われる2025明治安田J2リーグ第37節V・ファーレン長崎戦における観戦の注意点をクラブ公式サイト上で周知した。

J2首位の水戸と2位の長崎が激突する一戦は、長崎の本拠地『PEACE STADIUM Connected by SoftBank』で開催される。水戸のクラブ公式サイトは「【重要】【11/23（日）長崎戦】ビジターエリアのチケットをご購入いただいた皆さまへ」と題したリリースを掲載。観戦を予定しているサポーターに対して次のような注意喚起を行った。

「平素より水戸ホーリーホックへご支援を賜り、誠にありがとうございます」

「11月23日（日）に PEACE STADIUM Connected by SoftBank で開催されます『2025明治安田J2リーグ 第37節 V・ファーレン長崎 vs. 水戸ホーリーホック』につきまして、V・ファーレン長崎より、V・ファーレン長崎を応援される方の中に、誤って熱狂ビジターシート・ビジターシートをご購入された可能性があるとの報告がございました」

「熱狂ビジターシート・ビジターシートはビジターサポーターのための観戦エリアであり、V・ファーレン長崎を応援する行為や、同クラブのグッズ着用は禁止となっております」

「つきましては、熱狂ビジターシートおよびビジターシートのチケットをご購入されたすべてのお客様へ、V・ファーレン長崎より個別にメールが配信されます。必ずご確認いただき、回答のほどよろしくお願いいたします」

「皆様に安心・安全にご観戦いただけるよう、引き続き V・ファーレン長崎と連携してまいります」

勝ち点67の水戸を同66と「1」差で追いかける長崎。両者による一戦はJ2優勝を懸けた大一番であり、水戸は勝てば地力でクラブ史上初のJ1昇格＆J2優勝を確定。長崎も勝てば他チームの結果次第でJ1復帰が実現する。