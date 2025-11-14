国際サッカー連盟（FIFA）は13日、2025年のプスカシュ賞の候補を発表した。

かつて華麗な個人技で名を馳せた元ハンガリー代表FWフェレンツ・プスカシュ氏にちなんで名が付けられ、その年の最優秀ゴールに贈られるFIFAプスカシュ賞。過去には元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモヴィッチ氏らが受賞しており、昨年はアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョ（現：チェルシー／当時：マンチェスター・ユナイテッド）の鮮やかなオーバーヘッドによるゴールが選出された。

FIFAは2024年8月11日から今年8月2日までの期間に生まれたものの中から11ゴールを今年のプスカシュ賞候補として選出。アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが昨シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝ファーストレグでレアル・マドリード相手に叩き込んだ強烈なフリーキックや、バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが今年5月のエスパニョール戦で挙げたカットインからの美しいミドルシュートなどが候補となっている。

なお、プスカシュ賞の受賞者はファン投票とFIFAレジェンズの審査員による投票によって決まる。ファン投票はFIFAの公式サイト『FIFA.com』への登録によって可能となり、締め切りは現地時間12月3日の23時59分。受賞者はザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025にて発表される。

プスカシュ賞候補となったのは以下の11選手。

◼︎2025年FIFAプスカシュ賞候補

アレランドロ（ヴィトーリア／2024年8月19日のクルゼイロ戦）

アレッサンドロ・デイオラ（カリアリ／2025年5月18日のヴェネツィア戦）

ペドロ・デ・ラ・ベガ（シアトル・サウンダーズ／2025年7月31日のクルス・アスル戦）

サンティアゴ・モンティエル（インデペンディエンテ／2025年5月11日のインデペンディエンテ・リバダビア戦）

アムル・ナーサル（ファルコFC／2025年4月17日のアル・アハリ・カイロ戦）

カルロス・オランティア（アトラス／2025年4月16日のケレタロ戦）

ルーカス・リベイロ（マメロディ・サウンダウンズ／2025年6月21日のドルトムント戦）

デクラン・ライス（アーセナル／2025年4月8日のレアル・マドリード戦）

リスキ・リド（ペルシジャ・ジャカルタ／2025年3月9日のアレマ戦）

ケヴィン・ロドリゲス（カスムパシャSK／2025年2月9日のチャイクル・リゼスポル戦）

ラミン・ヤマル（バルセロナ／2025年5月15日のエスパニョール戦）

【ゴール動画】プスカシュ賞候補となったライスの衝撃FKとヤマルのゴラッソ