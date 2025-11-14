「魅力的な移籍先」村上宗隆にとって税制上有利な点も！？レンジャーズが…

村上宗隆 最新情報

25歳の村上宗隆内野手が、今オフにポスティング公示されたことで、複数のMLB球団から注目されている。その中でもテキサス・レンジャーズは、他チームとは違う別の強みで、同選手を誘惑するかもしれない。米メディア『ノーラン・ライティン』が報じている。

レンジャーズはロサンゼルス・ドジャースが連覇を果たす前、2023年にワールドシリーズ制覇を成し遂げたチームだ。

ただ、今季はア・リーグ西地区で81勝81敗の3位に終わり、プレーオフ進出を逃している。

そこで今オフ、レンジャーズ復権を目指すために村上の獲得を画策しているようだ。

同メディアは、村上宗隆は不安定な打線を劇的に改善できる存在と評価し、ドジャースの大谷翔平選手と比較。

村上は第二の大谷になれるのか？との質問には「期待は高いが、それはさすがにハードルが高い。

大谷は今世紀で最も完成度が高く才能にあふれた選手の一人（アーロン・ジャッジを推す声もある）。

村上は投手ではないため同じタイプではないが、それでももし大谷に近いインパクトを見せられるなら、レンジャーズにとって喉から手が出るほど欲しい逸材と言える」と伝えた。

だが、村上を狙っている球団は他にもいるため、激しい争奪戦になることは間違いないだろう。

それでもレンジャーズには、他を上回る利点があるようだ。

まず、同メディアは「これまでもダルビッシュ有の獲得や、大谷、佐々木朗希、山本由伸らがMLB移籍時に名前が挙がるなど、レンジャーズは日本人選手と縁が深い球団でもある」とし、過去の実績を紹介している。

続けて「国際契約枠として700万ドル（約10億8000万円）の資金が残っており、契約に上乗せすることも可能だ。

さらに、テキサス州には州所得税がないため、レンジャーズは選手にとって魅力的な移籍先となり得る」と、税制上有利な点を挙げている。

