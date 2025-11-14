大谷翔平 最新情報

MLBは13日（日本時間14日）、全米野球記者協会（BBWAA）会員の投票による今季のナショナルリーグ最優秀選手（MVP）を発表し、ドジャースの大谷翔平選手が満票で3年連続、通算4度目の受賞を果たした。



4回の受賞は、サンフランシスコ・ジャイアンツで活躍したバリー・ボンズ氏の歴代最多7度に次ぐ、歴代単独2位となる。







今季の大谷選手は、打者としては本塁打王をわずか1本差で逃したものの、55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014という圧倒的な成績を残した。



投手としては6月中旬に復帰し、14試合に先発。1勝1敗、防御率2.87と安定した投球を披露し、二刀流の完全復活を印象づけた。



昨季の受賞により、大谷選手は元同僚のマイク・トラウト選手、アルバート・プホルス氏、アレックス・ロドリゲス氏らと並ぶ3度受賞のラインに立っていたが、今回の受賞で偉大なレジェンドたちを上回る記録となった。



歴代最多であるボンズ氏の7度受賞へどこまで迫れるのか、来季も二刀流でのさらなる活躍が期待される。









