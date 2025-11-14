今井達也 最新情報

埼玉西武ライオンズに所属する27歳の今井達也投手が、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する。複数の移籍先候補が挙がる中で、ニューヨーク・ヤンキースが最も積極的に獲得へ向けて動いていると、米メディア『エンパイアスポーツメディア』が報じた。

今井は今季、24試合で163回2/3を投げて10勝5敗、防御率1.92、奪三振178、WHIP（被出塁率）0.892という圧倒的な数字を記録。

特に打者から空振りを奪う能力は優れており、それはメジャーリーグでも通用するとの見方が強い。

同メディアは「今井の空振り率32%は、2014年にNPBで同指標の計測が始まって以来、先発投手として最高の数値であり、MLBでも十分通用する可能性を示している。

近年NPBからMLBへ移籍した投手を見ると、一般的には2〜3%程度の低下にとどまる。

今井の今季15.4%のスイング・空振り率が仮に13〜14%に落ち着いたとしても、MLB全体でトップクラスの“空振り製造機”になり得るとヤンキースは見ている」と評価。

続けて「彼は独特なリリースポイントとユニークなスライダーを武器にして、ローテーションの2〜3番手に入るほどの実力を持つ。

ヤンキースは今オフ、この争奪戦に本格参戦することになるだろう」と予想している。

