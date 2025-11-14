大分県の南東部に位置する津久見市(つくみし)は、豊後水道に面した穏やかなまち。漁業が盛んな地域であるほか、「甘夏」発祥の地で、日本最古のみかんの木とされる「尾崎小ミカン先祖木」があり、みかん栽培を中心に農業が発展してきたまちでもあります。

今回は、津久見市の冬を代表するイベント「つくみ軽トラ市・シトラス祭り」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

津久見や大分の“イイモノ”大集合! 「第10回 つくみ軽トラ市・第5回 シトラス祭り」について

第10回 つくみ軽トラ市・第5回 シトラス祭り

・開催日時：令和7年12月21日(日) 10時～14時

・開催場所：つくみん公園駐車場

・アクセス：JR津久見駅より徒歩6分程度

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

津久見を中心に、近くのまちも集まって、地域の“イイモノ”が大集合するイベント「つくみ軽トラ市」は、今年で10回目の開催です。

生産者などが集まって、賑わいを作ることを目指している本イベントでは、出店する人がみんな軽トラックで集合! 集まるのも片づけるのも簡単でエコなのが特徴なのだそう。

旬の津久見みかんや、独特の甘みとモチモチした食感が味わえるモイカなどの農林水産物をはじめ、加工品や雑貨、飲食物の販売が行われ、まちや大分の魅力を存分に楽しめます。

毎年好評の「シトラス祭り」も同時開催。2024年度の開催では、みかんタワーの飾り付けやみかんの皮むき選手権、みかん皮飛ばし選手権など、バラエティに富んだ催しで参加者は盛り上がりました。

自治体からのメッセージ

津久見の冬を代表するイベント「つくみ軽トラ市・シトラス祭り」が今年も開催となりました。津久見だけでなく大分を代表する名物、物産が集まります。皆様のご来場心よりお待ちしております。

津久見市のふるさと納税返礼品について

津久見市のソウルフード「ぎょろっけ」と、温州みかん100%のみかんジュースを紹介します。どちらも津久見市の中で隠れた名品の返礼品です。

魚のすり身コロッケ(ぎょろっけ)×20個

・提供事業者：太田商店

・内容量：魚のすり身コロッケ(ぎょろっけ) 10個入り×2袋

・寄附金額：1万円

脂身の少ないスケソウダラをすり身にして玉ねぎ・にんじん・キャベツを加えたコロッケ「ぎょろっけ」です。一度食べるとやみつきになる昔なつかしい味わいで、お弁当のおかずやビールなどのお酒のおつまみにおすすめなのだそう。

大分県産 温州みかん果汁100% みかんジュース 190g×30本

・提供事業者：JA全農おおいた(津久見市)

・内容量：190g×30本

・寄附金額：1万円

大分県産温州みかん果汁100% のみかんジュースです。温暖な気候のもと、太陽の光をいっぱいに浴びて育ったみかんでつくられたジュースは、程よい甘さと酸味を楽しめます。

今回は大分県津久見市のイベント「第10回 つくみ軽トラ市・第5回 シトラス祭り」と、返礼品を紹介しました。旬の津久見みかんやモイカといった農林水産物など、地域の“イイモノ”を満喫できるイベントです。出店者がみんな軽トラで集合してずらりと並ぶ、本イベントならではの光景を見ることができるのもポイントです。気になる人は、一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者