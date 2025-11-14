大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ナ・リーグMVPを2年連続で満票で受賞した。ドジャース移籍後、大谷は2年連続でワールドシリーズ制覇とMVP獲得を成し遂げる異次元の活躍を見せている。米メディア『トゥルー・ブルー・LA』のエステバオ・マキシモ記者が言及した。

大谷は今季、打者として昨季に続く圧巻の成績を残し、MVP争いを一気に引き寄せた。

フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手とは1本差で本塁打王の座を逃したものの、出塁率と長打率で大きく上回り、総合力で大谷に軍配が上げられたようだ。

さらに、復帰初年度となった投手としての登板はシーズンを通じて慎重に管理され、約50イニングにとどまったものの、その存在感は唯一無二だった。

大谷のMVP受賞についてマキシモ氏は「ナ・リーグで見ると、大谷は21世紀においてバリー・ボンズ氏とアルバート・プホルス氏に次ぐ、2年連続受賞を果たした3人目の選手となった。ボンズの持つ7度のMVP受賞に追いつくにはまだ長い道のりがあるが、4度目の受賞を果たしたことで、大谷は3度の受賞者10人から突出した存在となった」と言及した。

