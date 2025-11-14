FIFAワールドカップ26欧州予選・グループKの第9節が13日に行われ、イングランド代表とセルビア代表が対戦した。

ここまで6試合を消化したグループKで開幕から6連勝を飾り、無敗を維持して首位に立つイングランド代表。18ゴールを記録しながら未だ無失点を継続する“スリー・ライオンズ”は、前節の勝利で欧州最速のW杯出場を決めた。ホームにセルビア代表を迎え撃つ今節も、ハリー・ケインやブカヨ・サカなどが先発に起用されている。

試合は28分にイングランド代表がスコアを動かす。敵陣右サイドでフリーキックを獲得し、キッカーを務めたデクラン・ライスがアウトスイングのクロスを供給。ボールはGKに弾かれたものの、ペナルティエリア手前でニコ・オライリーがこぼれ球を拾う。左足で放ったシュートが相手選手に当たってボックス内の右に流れ、サカがダイレクトで左足を一振り。巧みなボレーでネットを揺らし、ホームチームが先制した。

以降もイングランド代表が主導権を握るが、追加点を奪えずにゲームは終盤へ突入。そんななか、90分に途中出場のエベレチ・エゼが結果を残す。自陣右サイドでジュード・ベリンガムがボールを失ったものの、即座に奪い返してフィル・フォーデンにパス。前がかりになったセルビア代表を裏返す形でピッチ中央を運び、ボックス左角のエゼにラストパスを出す。ダイレクトで放たれたシュートがゴールに吸い込まれ、貴重な2点目を挙げた。

結局、そのまま試合は2－0で終了。イングランド代表が欧州予選無失点を維持して勝利を収めた。最終節は16日に行われ、イングランド代表はアウェイでアルバニア代表と対戦。セルビア代表はホームでラトビア代表と対戦する。

【スコア】

イングランド代表 2－0 セルビア代表

【得点者】

1－0 28分 ブカヨ・サカ（イングランド代表）

2－0 90分 エベレチ・エゼ（イングランド代表）



【動画】サカのダイレクトボレーでイングランドが先制！



