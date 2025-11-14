FIFAワールドカップ26アジア5次予選（プレーオフ）・ファーストレグが13日に行われ、UAE代表とイラク代表が対戦した。

今回からワールドカップへの出場枠が「8.5」に拡大したアジア予選。それに伴い、3次予選（最終予選）を3位・4位で終えた計6チームが2グループに分かれて総当たり戦を行う4次予選が新設され、各組1位のチームが本大会への出場権を獲得できるレギュレーションとなった。また、2位のチームは5次予選に進み、ホーム＆アウェイ方式の2戦合計スコアで上回ったチームが、大陸間プレーオフに進出する。

すでにアジア予選は4次予選までが終了。UAE代表とイラク代表が本大会行きの可能性を繋ぐため、5次予選へと進んだ。そんななか迎えたファーストレグは、立ち上がりの10分に敵地へ乗り込んだイラク代表が先制。対するホームのUAE代表も、18分にルアンジーニョの得点でスコアを振り出しに戻す。

後半アディショナルタイムにはUAE代表のカイオがネットを揺らしたものの、判定はオフサイドで得点は取り消しに。結局、そのまま試合は1－1でタイムアップとなった。セカンドレグは18日に行われ、イラク代表がホームにUAE代表を迎え撃つ。

【スコア】

UAE代表 1－1 イラク代表

【得点者】

0－1 10分 アリ・アル・ハマディ（イラク代表）

1－1 18分 ルアンジーニョ（UAE代表）