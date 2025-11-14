アトレは11月14日から、「atre HEARTFUL CHRISTMAS -2025-『きまぐれサンタときまじめトナカイの物語』」を、アトレ各店舗で開催する。期間は12月25日まで。

メインビジュアル

同イベントは、イラストレーターOkutaさんが描きおろしたアトレオリジナルのキャラクター「きまぐれサンタ」と「きまじめトナカイ」を主人公としたクリスマスプロモーション。

アトレ館内では、クリスマスポストカードや壁紙のプレゼントキャンペーン、きまぐれサンタときまじめトナカイグッズが当たる抽選会、紙芝居読み聞かせなどのイベントを実施する。

ポストカードイメージ

景品イメージ

一部店舗では、きまぐれサンタときまじめトナカイと写真を撮影できる「フォトスポット」を設置する。

フォトスポットイメージ

館内にいるきまぐれサンタを探して撮影し、Xに投稿すると、抽選でオリジナル絵本がもらえるキャンペーンも実施。期間中の毎週火曜日と金曜日には、アトレ公式Xにて、きまぐれサンタときまじめトナカイの"たのしい寄り道"ストーリーを投稿する。

対象館は、アトレ吉祥寺・アトレ目黒・アトレ五反田・アトレ品川・アトレ竹芝・アトレ大井町・アトレ川崎・アトレ大船・アトレ四谷・アトレ信濃町・アトレ大森・アトレ上野・アトレ浦和・アトレ松戸・アトレ亀戸・アトレ取手・アトレヴィ大塚・アトレヴィ巣鴨・アトレヴィ田端・アトレヴィ東中野・アトレヴィ三鷹。