大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、不安定さが目立つリリーフ陣の補強に乗り出すとみられている。既に様々な選手の名が獲得候補に挙がっているが、ニューヨーク・メッツ所属のエドウィン・ディアス投手については疑問もあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ディアスは今季62登板、6勝3敗28セーブ、防御率1.63といった数字を残した絶対的クローザー。今オフ、2年3800万ドルの残り契約を破棄してフリーエージェント（FA）になったため動向が注目されている。

同メディアは「ESPNのジェフ・パッサン記者は今オフの『完璧な取引』はディアスとの契約だと書いたが、既に後悔しているリリーフが2人もいるのに、なぜまた長期契約を結ぼうとするのだろうか？ 彼は3~4年契約を結ぶ可能性が高く、タナー・スコット投手に出した4年7200万ドルよりも高額になるだろう。チームはその金額を使うことに全くためらいはないだろうが、スコット、ブレイク・トライネン投手、カービー・イェーツ投手らが証明したように、リリーフは非常に不安定になり得る」と指摘。

続けて、「ドジャースには球界屈指の評価を受ける投手コーチ陣が揃っており、比較的安価なリリーフを1年契約で獲得して立て直しを図ることはできる。あるいは、すでに高額契約を結んでいるリリーフ陣に集中的に取り組み、その契約に見合う働きをさせることに注力するという選択肢もある」と主張している。

