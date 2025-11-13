大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフも積極的な補強に動くと見られている。特にMLBでは東京ヤクルトスワローズからポスティングとなった村上宗隆内野手の動向に注目が集まっているが、ドジャースが獲得に動くかはわからない。米メディア『アスロン・スポーツ』のデバインドゥ・モンダル記者が言及した。

25歳の村上は、2022年に日本プロ野球のシーズン最多本塁打記録を更新した左打ちの強打者だ。通算200本塁打超を記録し、今季も腹斜筋の負傷により出場機会が限られた中で本塁打22と圧巻の数字を残している。

一方で、近年は三振率が増加傾向にあり、今季は28.8％とかつてのシーズンと比べて増加が見られた。守備位置についても、三塁、一塁、指名打者（DH）どこで起用されるかによって価値が大きく変わるとされている。

ドジャースでは大谷翔平がDH、フレディ・フリーマン内野手が一塁、マックス・マンシー内野手が来季も三塁を務める構想だ。村上の主戦場と重複しており、適した補強かどうかは答えるのが難しい。

しかし、日本人選手を多く揃えるドジャースについてモンダル氏は「村上は外野で先発出場した実績があるため、ドジャースが彼を獲得する道筋となり得る。しかし、契約後にフルタイムで外野に起用されるのは驚きだろう」と言及した。

