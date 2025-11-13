NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。チームによっては“血の入れ替え”が断行され、多くの選手が非情宣告を受けることになる。ここでは、2025年オフに福岡ソフトバンクホークスを構想外となった選手を紹介する。

川口冬弥

[caption id="attachment_238660" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの川口冬弥（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／88kg

・生年月日：1999年10月26日

・経歴：東海大菅生高 - 城西国際大 - ハナマウイ - 四国・徳島

・ドラフト：2024年育成選手ドラフト6位（ソフトバンク）

昨年の育成ドラフト6位で入団し、今年6月に支配下登録を勝ち取った川口冬弥。一軍、二軍ともに優秀な数字を残したが、故障もあって戦力外となり、育成再契約が打診されている。

四国アイランドリーグの徳島インディゴソックスから2024年育成ドラフト6位指名で福岡ソフトバンクホークスに入団。25歳にしてNPB入りの切符を掴んだ。

ルーキーイヤーの今季は開幕から二軍でアピールを続け、6月下旬に支配下登録。7月に一軍デビューを果たし、登板5試合を無失点に抑えた。

シーズン後半は一軍登板がなかったが、二軍では32試合に登板し、1勝4セーブ、防御率0.76、奪三振率9.68と圧巻の投球を披露。

しかし、腰痛を発症して今秋のフェニックスリーグは不参加。ドラフト会議後の10月27日にまさかの戦力外通告を受けた。

他球団から獲得オファーが届く可能性もあるが、支配下昇格からわずか1年未満で、再び育成契約を結ぶか、注目が集まる。

【関連記事】

【了】