賀喜遥香「与田祐希さんは乃木坂46の出番ギリギリまでついてきてくださって…」卒業メンバーとの再会に感激

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。11月6日（木）の放送では、10月18日（土）に開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演したときのことを振り返りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「『ガールズアワード』お疲れさまでした！ ライブパートで『Same numbers』などを披露されていて、めちゃめちゃ楽しかったです。また、ランウェイでは先輩や同期、後輩が歩いていましたが、どのような気持ちで見ていましたか？ また同じイベントに与田（祐希）さんなども出演していましたが、お話することはできましたか？ 裏話やエピソードなどがあれば教えてください」（宮城県 20歳）

◆メンバーのランウェイに興奮！

賀喜：10月18日（土）におこなわれた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に乃木坂46が出演させていただきまして、ライブパートでパフォーマンスさせていただきました。ありがとうございました！

その準備中に、ランウェイを歩いているメンバーの姿を見ていたんですけど、みんな超かわいかったなぁ。冬仕様（のコーディネート）で、さくちゃん（遠藤さくら）なんて冬のモコモコ女子で「これこれ！ これが見たかったんや!!」っていうさくちゃんだったし、みーきゅん（一ノ瀬美空）は、黄色いニットを着てバルーンのお花を持って歩いていたし、さくたん（川﨑桜）も三つ編みでポーズも決めていて“かわいいな♡”って思ったし、五百城（茉央）ちゃんは、いつもニコニコなイメージだけど、クールでかっこいいランウェイでした。

あと、梅澤美波さんは「スタイル良！ かっこいい！」って感じるランウェイだったし、にゃん（井上和）ね！ もうどれだけ顔きれいやねん（笑）。見せ方もうまかった！ そして、同期だと筒井あやめちゃん！ 何色にでも染まれるあやめん（筒井あやめのあだ名）だけど、今回は暗い系のお洋服を着ていて、かっこいいあやめんでした。

さらに、メンバーだけじゃなくて、乃木坂46を卒業された与田祐希さんや1期生の桜井玲香さんも出演していらっしゃって、そのお2人が乃木坂46のパフォーマンス前に会いに来てくださったんですよ！ すごくうれしかった～！

桜井玲香さんとは久しぶりにお会いしたので「やっぱり、きれいだな～」って思いながら、ちょっと遠くからチラチラ見ていました（笑）。与田さんは「私もステージに出ようかな？」って言って、乃木坂46の出番ギリギリまで、舞台袖に行く通路のところまでついてきてくださっていました（笑）。

その後、与田さんがランウェイを歩いていらっしゃる姿がめっちゃかわいかったし、楽しかったな～！ また乃木坂46としても出演させていただけるように頑張りたいですし、私自身もいつか歩けたらいいなって思うので、頑張ります！

