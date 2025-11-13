人生100年時代──50代になると子育てが一段落したり、仕事にゆとりができたりと、「これからは自分の時間を楽しみたい」と感じる人も多いのではないでしょうか。

ゆっくり列車に揺られる旅もすてきですが、飛行機でスピーディに移動するのもまた魅力的。そんな自由な旅を楽しめるのは、まさに大人の特権です。

実は、50歳を過ぎた頃から使える“旅のおトク技”は、たくさんあります。今回は、移動や宿泊の費用を賢く節約しながら、心もお財布も満たされる旅を叶えるヒントをご紹介します。

50歳から使える割引は、交通機関、宿泊施設、宿泊予約サイトなど、旅のあらゆる場面で用意されています。ここからは、特に割引率が高く、利用しやすいJR各社、航空会社、主要な旅行予約サービスを具体的に見ていきましょう。

◆おトクな「シニア割」：列車や飛行機など

遠方への旅の費用を大きく左右するのが、列車や飛行機の運賃です。それぞれの対象年齢と割引率を確認しましょう。

◇JR西日本「ジパング倶楽部」／「おとなび」

ジパング倶楽部：満65歳以上／おとなび：満50歳以上が対象。

サービス内容：

「ジパング倶楽部」は、全国のJR線のきっぷが最大30％割引（年20回まで）。また、JR西日本線のきっぷをネット購入すれば何回でも30％割引。さらに、全国のJRホテルグループで宿泊優待もあり。「おとなび」は、おとなびWEB早特や首都圏往復フリーきっぷなど、会員限定きっぷが利用可能。

費用・申込：

・ジパング倶楽部：年会費3840円（税込み）

・おとなび：年会費無料／JR西日本のWESTER会員登録で自動加入

参照：

ジパング倶楽部とは│ジパング倶楽部│おとなび：JRおでかけネット

トップページ│おとなび：JRおでかけネット

◇JR東日本「大人の休日倶楽部（ジパング／ミドル）」

ジパング会員：満65歳以上／ミドル会員：満50～64歳が対象。

サービス内容：

「ミドル会員」は、JR東日本・JR北海道のきっぷが5％割引。一方、「ジパング会員」は、日本全国のJRのきっぷが20回まで20％・30％割引となる。それ以外にも「大人の休日倶楽部（ジパング／ミドル）」が利用できる会員限定割引きっぷ、店舗・施設で使える会員特典など多数あり。

費用・申込：

「大人の休日倶楽部（ジパング／ミドル）」に加入するには、対象のクレジットカードへの入会申込が必須。

・ジパング会員：初年度は年会費3840円とカード年会費524円の合計4364円（税込み）が必要。

・ミドル会員：年会費2100円とカード年会費524円の合計2624円（税込み）が必要。ただし入会後1年間は無料。

参照：割引きっぷ・限定きっぷ・旅行商品｜大人の休日倶楽部：JR東日本

◇ANA「スマートシニア空割」

満65歳以上のANAマイレージクラブ会員またはANAカード会員が対象。

サービス内容：

2026年5月18日までの国内線搭乗分に適用されるサービスで、搭乗当日、空席がある場合のみ予約が可能な割引運賃。旅行計画を立てる場合は確実ではないものの、通常料金よりも大幅に割安に利用可能。

費用・申込：

ANAマイレージクラブ（無料）に登録。年会費なし。搭乗日当日に空港またはWebで購入。

参照：スマートシニア空割（そらわり）|ANA

◇JAL「当日シニア割引」

満65歳以上のJALマイレージバンクまたはJALカード会員が対象。

サービス内容：

搭乗当日、空席がある場合のみ予約が可能な割引運賃。旅行計画を立てる場合は確実ではないものの、通常料金よりも大幅に割安に利用可能。

費用・申込：

JALマイレージバンク（無料）に登録。搭乗当日にWebまたは空港で購入。

参照：JAL | 当日シニア割引ご利用案内

◆おトクな「シニア割」：宿泊施設・宿泊予約サイト

交通費と並んで旅の大きな出費となるのが宿泊費です。ここでは、60歳以上を対象とした具体的なホテルの割引をご紹介します。

◇ワシントンホテル（60歳以上）

60歳以上が対象。

サービス内容：

全国の「ワシントンホテルプラザ」「R&Bホテル」で、60歳以上限定のシニアプランを実施。

費用・申込：

年会費なし。予約は公式Webサイトまたは電話で直接申込が必要。

参照：シニアプラン｜ おすすめ・キャンペーン情報 | ワシントンホテル【公式】 総合サイト

特定のホテルにこだわらず、全国の多種多様な宿泊施設からおトクなプランを探したい場合は、主要な宿泊予約サイトの「50歳以上限定プラン」が便利です。

◇じゃらん（50歳以上）

宿泊代表者が50歳以上が対象。

サービス内容：

「50歳以上限定プラン」として、特別割引や特典付き宿泊プランを全国の宿泊施設で展開している。

費用・申込：

年会費なし。じゃらんnetで「50歳以上プラン」から予約可能。

参照：50歳からのじゃらん - じゃらんnet

◇楽天トラベル（50歳以上）

宿泊代表者が50歳以上が対象。

サービス内容：

全国の宿泊施設で、50歳以上限定割引プランを提供。温泉旅館からビジネスホテルまで幅広く選べる。

費用・申込：

年会費なし。楽天トラベルの特集ページ「50歳からの旅」から予約可能。

参照：★50歳からのテーマから探す旅！｜シニア 【楽天トラベル】

◆どれだけおトク？シニア割の利用シミュレーション

ここからは、実際に交通機関のシニア割を利用する場合、どのくらい節約できるか見てみましょう。

東京－仙台を、東北新幹線はやぶさで往復する場合の料金は、通常「2万2420円」ですが、JR東日本「大人の休日倶楽部（ジパング）」の会員で30％割引が適用されると「1万5960円」になり、6460円おトクに利用できます。

これだけ節約できれば、旅先で少し贅沢なランチを楽しんだり、お土産を奮発したりすることもできそうですね。

◆50代からの旅を充実させる小さな工夫

まずは、ご自身の年齢でどんな「シニア割」が使えるのか、調べるところから始めましょう。そのうえで、行きたい場所や訪れるのに最適な季節をピックアップ。

現役時代はお盆やゴールデンウイークなどの混雑期にしか旅行できなかった方も、退職後は閑散期を狙ってゆったり旅ができます。「いつか行こう」ではなく、「今」から旅の計画を立ててみましょう。

また、旅行を長く楽しむためには「健康寿命」を意識することも大切です。健康寿命とは、「介護などを必要とせず、自立して生活できる期間」のこと。

体力や気力が充実しているうちに行きたい場所を訪れることが、充実したセカンドライフにつながります。そのためにも、50代から心身のケアを意識しましょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

