サザンオールスターズ、Queen、ビートルズ、YOASOBI、スキマスイッチ、大江千里…「アップテンポ・ピアノソング」TOP10を発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16：00～16：55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

11月9日(日)の放送では、「秋を楽しく彩る！アップテンポ・ピアノソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「秋を楽しく彩る！アップテンポ・ピアノソングTOP10」

・1位：サザンオールスターズ「希望の轍」

・2位：Queen「Don't Stop Me Now」

・3位：ももいろクローバーZ「WE ARE BORN -ZZ ver.-」

・4位：The Beatles「Ob-La-Di, Ob-La-Da」

・5位：YOASOBI「夜に駆ける」

・6位：スキマスイッチ「全力少年」

・7位：大江千里「YOU」

・8位：黒うさP feat. 初音ミク「千本桜」

・9位：Jerry Lee Lewis「Great Balls of Fire」

・10位：KAN「愛は勝つ」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「秋を楽しく彩る！アップテンポ・ピアノソングTOP10」は、The Beatles「Ob-La-Di, Ob-La-Da」やQueen「Don't Stop Me Now」といった、長く愛され続けている洋楽のスタンダードナンバーや、初音ミクの人気ボカロ曲「千本桜」など、幅広い世代やジャンルの曲がそろう中、イントロで響くピアノから、通り過ぎていく思い出を忘れず、夢を乗せて走っていくシーンを想像し涙がこみ上げてくる、サザンオールスターズ「希望の轍」が1位という結果となりました。

ランクインした曲に共通しているのは、ピアノを伴奏楽器としてではなく、メロディー、リズムの躍動感を担う楽器として使用し、明るさや華やかさといった、ピアノの音色が持つ特有の響きで、楽曲の表現を豊かにしている点です。

ピアノの音から、心の高鳴りや、こみ上げてくる喜びを感じられる曲が多かったですね。

今の季節を熱く演出する、エモーショナルな曲がそろったTOP10となりました。

次回11月16日(日)の放送テーマは、「カラーシリーズ番外編！◯◯色ソングTOP10」です。

