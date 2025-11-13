NiziU・MAYA「この曲を聴いて勇気や元気をもらった」自分たちを鼓舞してくれたTWICEの楽曲とは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。11月10日（月）の放送では、生徒の音楽の思い出を聞いていく「Music Memories」をお届けしました。テーマは「体育祭にピッタリの応援ソング」です。

――体育祭にピッタリの応援ソング！

MAYA：今夜は、生徒の音楽の思い出を聞いていく「Music Memories」の授業になります。今回のテーマは、今の私たちも共感できるポイントが多いこんなテーマです！

体育祭にピッタリの応援ソング〜！ じゃあ、まずはAYAKAから、よろしくお願いします！

AYAKA：青森県は15歳女の子、ラジオネーム・にぼしディスコさん。

私の体育祭の応援ソングは、Perfume先生の「再生」です！“最大限界生きたいわ”とか“全身全霊で向かうわ”という歌詞に3人の歌声とダンスと……もうとにかく元気がもらえる曲だと思います。みんなでサビを歌ったり、替え歌で応援歌とかも作ったりしても盛り上がるかなと！

MAYA：実は私たち、先日の東京ドーム公演に全員で見に行かせていただいて。この曲もやられていたので。

MIIHI：聴いたよね、生で。

AYAKA：思い出す。

MIIHI：本当に良かった！

MAYA：たしかに、この「再生」が流れた瞬間に「うわぁ〜！」って気持ちがあるから、応援ソングって感じだとすごくぴったりかなって思う。

AYAKA：今も聴いていてすごい元気出たもん（笑）。

MAYA：やっぱりPerfume先生は私たちにとっても大先生だからね。ライブに行かせていただいたときも色々なことを学ばせていただいて、これからも大大大尊敬だなって、あらためて思いますね。

MAYA：では、続いてはMIIHI！

MIIHI：はい、紹介します。静岡県は16歳男の子、ラジオネーム・ゆうトトロさんからです。

私の体育祭の応援ソングはDa-iCE先生の「ノンフィクションズ」です。この曲は、今年の夏の甲子園の公式応援歌で、「さぁ100パーセント出し切る時だろ」の歌詞から、諦めずに戦う人たちの思いが伝わる楽曲です。

MAYA：これもめちゃめちゃ応援されますね〜！

MIIHI：ピッタリって感じ。

MAYA：これ、AYAKAがTikTokでチャレンジしてたね。

AYAKA：チャレンジしましたね。懐かしい。

MIIHI：めっちゃ難しそうだった。

AYAKA：その当日に振り覚えの時間がなさすぎて、本当にごまかしながら踊らさせていただいたんです（笑）。

MIIHI：でも知ってる？ TikTokコラボで色々な人がやっているのを見たけど、AYAKAだけしか踊ってないの！ それ以外のみんなは応援している感じのチャレンジなのに（笑）。

MAYA：ぜひ皆さん、AYAKAのTikTokチャレンジも見てあげてください！

MAYA：では最後、私もひとつ紹介します！ 三重県は20歳女の子、ラジオネーム・トイプードルふくちゃんさんからです。

体育祭にぴったりの応援ソングは、ずばりTWICEの「Fanfare」です！ 「描いた未来へ踏み出そう！ 私がついているから」というようなメッセージが、どの場面でも、誰が聴いても、勇気をもらえる曲だと思います。体育祭にはアップテンポで明るい曲調がぴったりですよね!? NiziU先生、いかがでしょうか。

MAYA：もうイントロが流れてきた瞬間からめっちゃテンション上がりますよね!? もうピッタリだし、私たちからしてもすごい思い出の曲だから。

MIIHI：懐かしい！

MAYA：今もみんなで踊っていたけど懐かしいと思って！

AYAKA：5年前とかにね。

MAYA：でも当時は、私たちもこの曲を聴いてすごい勇気をもらったり元気をもらったりさせていただいていたので、私たちからしても思い出の曲ですよね。

MIIHI：間違いない。

MAYA：体育祭にぴったりの応援ソングを3曲紹介しましたけど、みなさん今日の3曲どうでしたか？

AYAKA：でもやっぱ応援ソングだから、めっちゃテンション爆上がり！

MAYA：もう目がバキバキ！

MIIHI：MIIHIも目覚めました〜！

