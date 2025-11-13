ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の参加者のその後や、恋愛心理戦8日間に迫った限定コンテンツが、「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」で配信された。

  • 『ラブキャッチャージャパン2』場面カット

    『ラブキャッチャージャパン2』場面カット

ためくにとあやなが禁断の再会デート

本編で恋愛の可能性を残しながらも、あやな(タレント)の辞退により“成就ならず”で終わったためくに(起業家)とあやなが、ついに禁断の再会デート。後日インタビューで「恋愛的には後悔しかなくて、俺も恋愛したかった」と胸の内を明かしていたためくにはデート当日、再会するなり「相変わらずかわいい」と本音を口にする。

ふたりはグランピングを貸し切り、あやなが「できなかった」と話していたBBQをついに実現。ドライブ中には、ためくにが「今年27歳だったら身を固めてる人もいる?」と結婚観について切り出す。さらに、ためくにが自ら「料理できるって言ってたよね?」と話を振るも、「料理したこと1回もない。費用対効果悪いと思っちゃう」と返答した。

その後もデートを進める中、あやなとの距離を急速に縮めようとするためくに。そして、ついに到着したグランピングでは、ふたりの距離が一気に接近。スタジオが息をのむ“キスシーン” も…?

(C)CJ ENM CO., LTD. All Rights Reserved　(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
『ラブキャッチャージャパン』の参加者たちは事前に、真実の愛を見つける「ラブキャッチャー」か、多額の賞金を狙う「マネーキャッチャー」のいずれかを選択。「ラブキャッチャー」は「マネーキャッチャー」にダマされずに、真実の愛をみつけられるかが鍵となり、「マネーキャッチャー」は「ラブキャッチャー」を見極め、偽のカップル成立をすることが賞金獲得の条件となる。今シーズンから「マネーキャッチャー」の賞金は、1000万円を山分けできるという、新たなルールが加わる。最終日の夜のセレモニーで想いを伝え合い、2人が共に「ラブキャッチャー」なら真実の愛のカップルが誕生。しかし、「ラブキャッチャー」と「マネーキャッチャー」が結ばれれば、後者が賞金を手にすることに。もし「マネーキャッチャー」同士が結ばれれば、愛も賞金も得られずに旅は終わる。

美人タレントと禁断の再会デート　グランピングで距離が一気に接近し…
「漫才は続けるんですよね?」　令和ロマンくるまの回答は…
あの俳優に似ていると言われていた18歳当時の写真を公開　小泉萌香「当時のニックネーム…」
花江夏樹「“推し”って感覚は、生まれて初めてに近い」　ファンクラブにも加入しているグループとは
「誰も何も言う筋合いがない」　シングルマザーとしての人生を選んだ愛沢えみりの生き様に喝采の声
配信者が店に突撃「これ死ぬほどバズるぞ!」　荒らされた店を見て警察に連絡しようとすると…ドラマ『MISS KING』第7話
隣の建物で堂々とポージングする男性　それを見た元恋人が「普通に怒り」と吐露したワケ
元暴走族総長の父、総長時代の衝撃エピソード「ケンカすると…」　スタジオ騒然
相手が「結婚願望がない人だった」　悩みながらもくだした大きな決断　33歳の時…
第二子出産から3カ月　両親にあまり頼らないワケ
この3人の中に小学生が　年齢発表で騒然「マジ!?」
伝説のキャバ嬢が暮らす都内タワマンの値段は…4SLDK約260平米、リビングには高級家具がずらり
関連画像をもっと見る