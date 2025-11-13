美人タレントと禁断の再会デート　グランピングで距離が一気に接近し…

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の参加者のその後や、恋愛心理戦8日間に迫った限定コンテンツが、「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」で配信された。

ためくにとあやなが禁断の再会デート

本編で恋愛の可能性を残しながらも、あやな(タレント)の辞退により“成就ならず”で終わったためくに(起業家)とあやなが、ついに禁断の再会デート。後日インタビューで「恋愛的には後悔しかなくて、俺も恋愛したかった」と胸の内を明かしていたためくにはデート当日、再会するなり「相変わらずかわいい」と本音を口にする。

ふたりはグランピングを貸し切り、あやなが「できなかった」と話していたBBQをついに実現。ドライブ中には、ためくにが「今年27歳だったら身を固めてる人もいる?」と結婚観について切り出す。さらに、ためくにが自ら「料理できるって言ってたよね?」と話を振るも、「料理したこと1回もない。費用対効果悪いと思っちゃう」と返答した。

その後もデートを進める中、あやなとの距離を急速に縮めようとするためくに。そして、ついに到着したグランピングでは、ふたりの距離が一気に接近。スタジオが息をのむ“キスシーン” も…?

