美人タレントと禁断の再会デート　グランピングで距離が一気に接近し…

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の参加者のその後や、恋愛心理戦8日間に迫った限定コンテンツが、「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」で配信された。
ためくにとあやなが禁断の再会デート
本編で恋愛の可能性を残しながらも、あやな(タレント)の辞退により“成就ならず”で終わったためくに(起業家)とあやなが、ついに禁断の再会デート。後日インタビューで「恋愛的には後悔しかなくて、俺も恋愛したかった」と胸の内を明かしていたためくにはデート当日、再会するなり「相変わらずかわいい」と本音を口にする。
ふたりはグランピングを貸し切り、あやなが「できなかった」と話していたBBQをついに実現。ドライブ中には、ためくにが「今年27歳だったら身を固めてる人もいる?」と結婚観について切り出す。さらに、ためくにが自ら「料理できるって言ってたよね?」と話を振るも、「料理したこと1回もない。費用対効果悪いと思っちゃう」と返答した。
その後もデートを進める中、あやなとの距離を急速に縮めようとするためくに。そして、ついに到着したグランピングでは、ふたりの距離が一気に接近。スタジオが息をのむ“キスシーン” も…?
『ラブキャッチャージャパン』の参加者たちは事前に、真実の愛を見つける「ラブキャッチャー」か、多額の賞金を狙う「マネーキャッチャー」のいずれかを選択。「ラブキャッチャー」は「マネーキャッチャー」にダマされずに、真実の愛をみつけられるかが鍵となり、「マネーキャッチャー」は「ラブキャッチャー」を見極め、偽のカップル成立をすることが賞金獲得の条件となる。今シーズンから「マネーキャッチャー」の賞金は、1000万円を山分けできるという、新たなルールが加わる。最終日の夜のセレモニーで想いを伝え合い、2人が共に「ラブキャッチャー」なら真実の愛のカップルが誕生。しかし、「ラブキャッチャー」と「マネーキャッチャー」が結ばれれば、後者が賞金を手にすることに。もし「マネーキャッチャー」同士が結ばれれば、愛も賞金も得られずに旅は終わる。