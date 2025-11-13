大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフも積極的な補強に動くと見られている。その中でも獲得の声があがっているのが、2年連続オールスターに選出されたヒューストン・アストロズのフラムバー・バルデス投手だ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のギャレット・ケルマン記者が言及した。

バルデスの獲得には、ボルチモア・オリオールズやボストン・レッドソックス、サンフランシスコ・ジャイアンツらが参戦すると見られる中、ドジャースが優位に立つ鍵は金額ではなく契約構造にあるとされている。

具体的には、7年総額2億300万ドル（約312.6億円）＋インセンティブという契約の案が挙げられている。年数によって年俸が変動し、オールスター選出やサイ・ヤング賞ノミネートなどでインセンティブが加わる形だ。

争奪戦が見込まれるバルデスについてケルマン氏は「保証金、インセンティブ、組織の卓越性、そして財務面の洗練性が組み合わさったこのオファーは、あまりにも魅力的で断るのは難しい。争奪戦において、戦略的な契約設計は、単純な金額と同等の価値を持ち得る。そしてドジャースは両方を豊富に備えている」と言及した。

