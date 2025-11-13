大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、今季も二刀流として圧倒的な成績を残し、ナ・リーグMVPの筆頭候補に挙げられている。しかし、選手間MVPではカイル・シュワーバー外野手にその座を奪われるなど、最後まで行方はわからない。米メディア『ファン・サイデッド』のマット・デイビス記者が言及した。

今季のMVP最終候補は、大谷とシュワーバー、そしてニューヨーク・メッツのフアン・ソト外野手の3名だ。

中でも、本塁打56、打点132を記録し、フィラデルフィア・フィリーズ史上2位となるシーズン本塁打数を記録したシュワーバーの躍進には、多くのファンが驚かされた。さらに、大谷に次ぐOPS.928や、1試合で4本の本塁打を放った試合もあり、シュワーバーのインパクトは絶大だ。

しかし、大谷は得点、長打率、OPS、OPS+でナ・リーグトップを記録。加えて靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）から復帰し、投手としても47イニングを投げて奪三振62、防御率2.87という数字を残している。

注目の集まるMVP争いについてデイビス氏は「近年の実績が示す通り、大谷からこの栄誉を奪うのは極めて困難であり、シュワーバーはまさにその犠牲者と言える。決して恥じるべきことではない」と言及した。

