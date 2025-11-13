日本代表は14日のキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表と対戦する。

優勝という目標を掲げたFIFAワールドカップ26に向けて強化を進めている日本代表。今月はアフリカ予選を突破して本大会出場を決めたガーナ代表、そして大陸間プレーオフ経由での本大会出場を目指すボリビア代表と対戦する。

先月のブラジル代表戦では右サイドからのクロスにボレーで合わせ、貴重な同点ゴールを挙げた中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）。前半に2点を失いながらも後半の3得点で逆転勝利を飾った歴史的一戦を踏まえ、「ブラジル戦の後半みたいな戦いができれば良い試合ができると思いますし、しっかり決めるところを決めて良い試合がしたいです」とガーナ戦への意気込みを示した。

中村は昨シーズンのリーグ・アンで32試合出場11ゴール2アシストという見事な成績を残したが、所属するスタッド・ランスは昇降格プレーオフに敗れて降格の憂き目に。今夏には移籍も噂されたが実現せず、現在はリーグ・ドゥ（フランス2部リーグ）でプレーしている。そんな中で迎える日本代表としての活動。「みんな上手いですし、常に全力が出せる状態なので特別な場所だと感じています」とコメントしつつ、次のように言葉を続けた。

「正直、リーグ・ドゥに残ることになってしまって個人的に残念ですが、それは仕方ないと思います。この1年はワールドカップもあるので、僕の中でははっきり言って代表に懸けています」

高い身体能力を誇るアフリカ勢と対戦する際のポイントについては「自信を持って仕掛けること」と語った中村。試合会場となるのは約2年半前に代表初ゴールを挙げた『豊田スタジアム』だ。当時のエルサルバドル戦は中村にとって日本代表での2試合目。そこからは継続的に招集されており、国際Aマッチのキャップ数は20に到達した。中村は“思い出の地”への帰還、そしてこの2年半について次のように語っている。

「感慨深いですね。初ゴールを決めて、2年半ぶりくらいに帰ってこれて本当に嬉しいです。この2年半、コンスタントに選んでもらえていたので個人的にすごく嬉しいですし、『生き残りをかけて』とよく言っていましたが達成できているのかなと思います」

ガーナ戦は14日の19時20分キックオフ予定。試合の模様はTBS系列にて全国生中継される。