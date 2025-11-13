日本代表は13日、14日に迫ったキリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦に向け、会場の豊田スタジアムで公式練習を行った。

練習終了後、上田綺世はミックスゾーン（取材対応エリア）で、明日のガーナ戦に向けた意気込みを語っていた。取材対応も終盤に差し掛かかったその時、大音量で陽気な音楽を流しながらガーナ代表の選手たちがスタジアム入り。すると、一人の選手が上田を囲む記者陣の後ろから「アフター！アフター！（後で！後で！）」と連呼する。その人物はトゥールーズに所属するガーナ代表MFアブ・フランシスだ。上田は「（サークル）ブルッヘで一緒にやっていた選手です」と紹介し「嬉しい」とまさかのタイミングでの再会を喜んだ。

上田とフランシスは2022-23シーズンにサークル・ブルッヘで共闘し、公式戦通算32試合に出場した仲だ。同シーズンのベルギーリーグ第28節のRFCスラン戦では、フランシスのアシストから上田が得点を決め、サークル・ブルッヘは3-1で勝利している。取材対応後、上田はガーナ代表のロッカールーム前まで赴き、フランシスとの再会を喜んでいた。

【JO1 & INI 登壇】「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会