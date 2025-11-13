大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは2023年オフに大谷翔平選手と山本由伸投手、2024年オフに佐々木朗希と、2年連続で日本人選手を獲得している。これだけでも珍しいといえるが、今オフは3年連続の獲得へ向け動く可能性があるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

獲得候補に挙がっているのが、埼玉西武ライオンズからポスティングを利用してのメジャー移籍を目指している今井達也投手。今季は24登板、10勝5敗、防御率1.92といった数字を残している。

同メディアは「ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者は、ドジャースも今井の争奪戦に参入する可能性があり、彼は8年2億ドル規模の契約を手にするだろうと報じている」としつつ、「今井は4年間で防御率2.10という素晴らしい成績を残しており、もしポスティングされれば人気が出るはずだ。ニューヨーク・ヤンキースは彼を気に入っており、ドジャースは多くの日本人スター選手を好んでいる。これは良いスタートになるだろう」というヘイマン記者の見解を紹介。

一方、「ドジャースにはより優先度の高い補強ポイントが存在しており、特に外野とブルペンが喫緊の課題となっている。今井が加入すれば、すでに強力な先発陣をさらに強化することはできるものの、そのための資源は別の部分に回した方が有効かもしれない」とも指摘している。

