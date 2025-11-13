ドジャースは12日（日本時間13日）、捕手のベン・ロートベットがウェーバーを経てレッズに移籍すると発表した。決して出場機会は多くなかったが、捕手陣の怪我人が続出した際に、好リードでチームを救った選手だ。日本のメディアもこれを報じると、ファンから様々な反応があった。（文・八木遊）

日本からも悲しみの声が…

「スミスのケガで素晴らしい役割を果たしてくれた。でもスミスがいると出番はないから、野球人としては、その方がいいよな」

「薄々覚悟していたけど悲しいよ。彼がいなかったらドジャースの連覇はなかったと言っていいくらいの活躍だった」

「ロートベットって異様にリードがうまいイメージがあっただけに残念。ラッシングと比較するとロートベットの方が捕手として安定している」

SNSなどでは、28歳捕手の移籍を惜しむ声であふれたが、それもそのはず、ロートベットは今季途中に加入したドジャースで献身的な活躍を見せていた。

ロートベットは7月末のトレード期限間際に、レイズからドジャースに加入。その後は3Aでプレーしていたが、9月上旬に負傷者リスト（IL）リスト入りした正捕手のウィル・スミスに代わってメジャーに昇格した。

レイズに在籍していた春先は打率.095（63打数6安打）と打撃成績がさっぱりだったこともあり、それほど期待されていなかったロートベット。

ドジャースで初めて出場した試合は、9回裏に2点ビハインドの場面で回ってくるも、空振り三振に倒れ、次打者の大谷翔平につなぐことができず。ファンの溜息を誘うチームデビューとなった。

ロートベットと好相性を誇った”日本人3人衆”

ところが、9月中旬に2番手捕手のダルトン・ラッシングが右膝を負傷。スミスに次いでIL入りすると、ドジャースはロートベットに頼らざるを得ない状況に追い込まれた。結局、打撃面ではシーズン打率.224と苦しんだが、リード面で抜群のセンスを見せて投手陣を引っ張った。

ロートベットがマスクを被った際は、投手陣が防御率2.89と奮闘。スミスの4.00、ラッシングの3.87と比べても頭一つ抜きんでた“守備力”を見せつけ、ファンから救世主扱いを受けた。

そのロートベットと特に好相性を誇ったのが、大谷、山本由伸、佐々木朗希の日本人3人だ。

大谷とは2試合でコンビを組み、合計11イニングを無失点。許したのは単打5本だけで、1四球とほぼ完璧な投球を引き出した。

また佐々木とは、シーズン終盤のリリーフ“テスト登板”で2度コンビを組み、2回1安打無失点。剛腕右腕がリリーフ適性を発揮する一助となった。

さらに、のちにワールドシリーズでMVPを受賞する山本由伸とは3試合でコンビを組んだ。移籍後の初スタメン試合では、9回2死までノーヒット投球をアシストするなど、合計21イニングでわずか2失点、防御率0.86のパフォーマンスに導いた。

ロートベットの移籍で、ドジャースは再びスミスとラッシングの2人体制を敷くとみられる。しかし、リードやフレーミングを含めた守備面には課題も少なくない。

救世主の移籍が、ワイルドカードシリーズを戦ったレッズへの“ギフト”とならなければいいが……。

