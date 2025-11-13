柿谷曜一朗氏（2025年2月撮影）[写真]=金田慎平

　日本代表は14日（金）19時20分〜、豊田スタジアムにてガーナ代表と対戦する。

　ガーナとの一戦は、TBS系列が全国生中継。TVerで無料ライブ配信される。キックオフ30分前の18時50分から中継開始を予定している。出演者は以下の通り。

TBS系列 18時50分〜放送開始
【解説】福田正博、柿谷曜一朗
【実況】土井敏之（TBSアナウンサー）
【リポーター】齋藤慎太郎（TBSアナウンサー）

