西武は13日、ドラフト3位指名の秋山俊選手（中京大）の入団交渉を行ったと発表した。

秋山は球団を通じて「ドラフト後、日を追うごとに声をかけていただく機会が増え、少しずつ“見られている”という自覚が湧いてきました。ライオンズは若手中心のチームなので、そこにしっかり割って入り、期待に応えるだけでなく、期待以上の結果で恩返しができるよう努めたいです。入寮までの期間も体調管理を徹底し、万全の状態でけがなくキャンプインできるよう準備していきます」とコメント。