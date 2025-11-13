今日の運勢は？ ★11月14日（金）星座占いランキング！ 第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月14日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月14日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？あなたの創意工夫が光る日。アイデアがたくさん湧いてきたり、焦点をあてていたことに、良い答えがみつかりそうです。頑張った成果も出るでしょう。あなたが努力してきたことと、あなたが持っている魅力が重なって、嬉しい評価をもらうことがあるかも。好きな人との距離も近づくでしょう。あなたの実現したいことが出来たり、やりたいことがやれたり、やりたいようにやれる、素敵な一日です。評価されたり、褒められたりすることも多いかもしれません。しかし、今日は「謙遜する姿勢」がツキを呼ぶようです。自慢はほどほどにして、むしろ相手のすごいと思う所を言葉にし、直接伝えてみましょう。心地よい一日になりそうです。自分にも人にも優しく出来るような一日です。今日、何かを増やしていくよりも、減らしていく一日にしてみましょう。無駄なこと、改善したい悪習慣、自分にしてしまう低い評価、あふれている物などを手放して、軽やかにいきましょう。あなたに相応しいものが入ってきます。恋愛運が高くなっています。しかし、現在好きな人やパートナーのことで悩んでいるなら、そちらの方に意識がいきがちで、やるべきことに集中するのが難しいかも。良好な関係がより深まるような一日です。好きな人の人間関係が気になってしまいそうですが、執着心からくる詮索はやめておきましょう。好きなものが一緒、趣味が同じ人との縁が深まる日です。新しい繋がりもできそうです。あなたが自己開示していけば、相手もその分心を開いてくれそう。友人とのコミュニケーションも活発になりそうです。今日は、ズルすると失敗してしまう日です。正しいルートでいきましょう。強引な態度や行動は厳禁の日です。思い通りに行かず、イライラすることもあるかもしれません。事実と異なることが広がってしまいモヤモヤすることが起こるかも。しかし、深く気にすることはありません。いずれ事実がちゃんと浸透していきます。発信力ある日なので、SNSをしているなら更新してみましょう。信頼していない人に対し、わざわざ「信頼していません」という態度を出す必要はありません。あなたの立場がいくら上でも、態度や発言には気を付けましょう。また、「自分が正しい」という思いが強いと、つい説教くさくなりがちです。今日は、感じの良さを心がけましょう。ラッキーな事を望むより、堅実にやっていきましょう。あなたの心地よいペースを掴んで、気分に振り回されないように練習してみましょう。今日は何か嬉しい事にも恵まれそうな一日です。人とおしゃべりする機会にも沢山恵まれそうです。分かち合えるものなら、どんどんシェアしていきましょう。好きなことを自由に伸び伸びやってみましょう。現時点で出来ることに限りはあるかもしれませんが、それを叶えられる準備や下調べなら出来るはずです。最初から完璧に出来るわけではないので、軽い気持ちでやってみましょう。あなたがまっすぐ歩み続けるなら、良い成果に恵まれていくでしょう。責任感が出る日です。頑張りどころな局面もやってくるでしょうが、冷静な判断でちゃんと切り抜けられそうです。問題が起こっても人のせいにせず、次に出来ることと、今まで出来たであろう対応策を考えましょう。再び恐れることをせず、次はどうするかを決められれば、自ずと問題は減っていくでしょう。心身の疲労が出てきやすい日です。気合でなんとかは出来ますが、その分の無理が後でくるので、気合を入れるべきかどうかはしっかり判断しましょう。また、猪突猛進に動いてしまうと失敗しやすい日です。思い立ったら行動ではなく、相手のことも周りのことも考えましょう。隠し事が増えるかも。それが別にバレても問題のないことでも、気持ち的に表に出るのが嫌に感じるかもしれません。恋愛運は〇ですが、誰でも良いというスタンスだと、良い人には出会いづらいでしょう。攻めより守りの日です。投資額を少し増やしたり、貯金もおススメです。あなたが本当に大切にしたいものは何でしょうか？それを今一度はっきりさせておきましょう。それはあなたの道しるべとなります。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。