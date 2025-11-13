大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季終盤、第3捕手のベン・ロートベット捕手の活躍が光った。来季にも期待が集まっていた中、シンシナティ・レッズへの移籍が決定したという。米メディア『ドジャースネイション』のゲイブ・スモールソン記者が言及した。

同記者は「ドジャースは、ロートベットがレッズにウェーバーで獲得されたと発表した。ロサンゼルス側からは彼がDFAにされたり、ウェーバー公示されたりしたという情報は一切無かったが、現在彼はレッズの一員となっている」と、ロートベットが突然のタイミングで移籍したと伝えた。

合わせて、「ドジャースの捕手層は元々薄くなっていたが、ウィル・スミス捕手がシーズン終盤に手の骨にひびを負い離脱。さらに、ダルトン・ラッシング捕手もその数日後に故障者リスト入りした結果、ロートベットの存在価値が一気に高まった。スミスとラッシングが依然としてドジャースの将来構想において重要な存在であることを踏まえると、ロートベットはMLB人生の次の章となるシンシナティで、より多くの機会を得るために努力することになるかもしれない」との見解を示している。

チームは基本的にはスミスとラッシングの2名体制で事足りると考えたようだが、この決断は来季以降にどのような影響を及ぼすだろうか。

