全米野球記者協会の投票によるサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）が12日（日本時間13日）発表され、ナ・リーグはピッツバーグ・パイレーツのポール・スキーンズが満票で初受賞となった。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸は最終候補に名前を連ねたが、日本人初の栄誉とはならなかった。







スキーンズは、2023年MLBドラフト1巡目（全体1位）でパイレーツが指名。昨季早くもメジャーデビューすると、23試合に登板し11勝3敗、防御率1.96の成績を残して新人王を受賞した。



常時160キロ近いストレートと大きな変化量のスプリットを武器に、133投球回で170奪三振を記録。同年のサイ・ヤング賞投票でも3位に入った。



今季は32試合に登板して10勝10敗。防御率は両リーグトップの1.97、187.2回を投げて奪った三振はリーグ2位タイの216と、圧巻の成績を残した。



ワールドシリーズを連覇したドジャースの山本は今季30試合に先発登板。12勝8敗、防御率2.49の好成績。173.2回を投げ201の三振を奪い、サイ・ヤング賞の最終候補3名の中に名を連ねていた。



勝ち星ではスキーンズを上回ったが、登板数や投球回、防御率ではスキーンズに軍配が上がった。また、1投球回あたり何人の走者を出したかを表す数値である「WHIP」では、スキーンズがリーグ1位の0.95、山本は0.99でリーグ3位だった。



スキーンズはデビューから僅か2年、若干23歳にしてメジャー最高の投手の栄誉を手にした。



なお、ア・リーグのサイ・ヤング賞には、デトロイトタイガースのタリク・スクバルが選出された。









