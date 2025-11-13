元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で9日に公開された動画に出演。現役最終打席で考えていたことを明かした。

中田翔氏

「あ、俺もう打ち返せねえわ」

中田氏は、引退セレモニーで迎えた最後の打席について「実際ね、もう打ち返す自信なかった」と告白。

「最後、奇跡でホームラン1発、ポンって出えへんかなとかって思ったけど」と一発への期待を抱きつつも、初球を見送った瞬間に「もうその時点で、『あ、俺もう打ち返せねえわ』と思った」「147～148ぐらいの真っ直ぐやから、別に『速っ』とは思わないけど……『あ、俺、打ち返せねえな』って、ふと心の中で思ってた」という。

しかし、打てないと思ったことで心境は変化したそうで、「じゃあ最後は気持ちよく自分のフルスイングで終わろうと。腰どうなってもええやん? 最後やから」「もうとにかくフルスイングで終わろう」と覚悟を固めたと振り返った。

結果的に快音は響かなかったが、「最後ね、フルスイングで終われたから良かったけどね」としみじみと語っていた。