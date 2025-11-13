「再び獲得に動く」ドジャース、オールスター外野手獲得に再チャレンジ！…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季7月、クリーブランド・ガーディアンズ所属のスティーブン・クワン外野手の獲得が盛んに噂されていた。同月末の期限までに動きはなかったが、今オフに実現する可能性があるという。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアは「USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者によると、ドジャースは昨年のオールスター外野手であるクワンの獲得を過去に2度試みており、今オフは彼を最優先の補強ターゲットに据える可能性がある」としつつ、「ドジャースはトレード期限の時点で、クワンの獲得にあと一歩のところまで迫っていた。そして今オフ、再び獲得に動くだろう。移籍の対価は高くつくだろうが、それを支払えるだけのプロスペクト資産は十分にある」というナイチンゲール記者の見解を紹介。

続けて、「クワンが加われば、すでに強力なドジャースの戦力にさらなる厚みをもたらすことになるだろう。ただし、ドジャースがこのトレードでどれだけのプロスペクトを差し出す覚悟があるのかは、今後の交渉の行方を見守る必要がある」と記している。

ドジャースは今季不発だったマイケル・コンフォート外野手に代わる新外野手が欲しい状況だが、以前から狙っていたクワンの獲得が実現することはあるのだろうか。

