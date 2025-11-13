ソフトバンクは13日、ホークスジュニアユースチーム初代監督に嘉弥真新也氏が就任したことを発表した。

ジュニアユースチーム（連盟登録名：福岡玄界灘ボーイズ）は日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）に所属する中学生硬式野球チームで、「未来のホークス選手を、福岡ならびに九州から育てる」「子どもたちの成長を支え、夢を実現する場をつくる」「ホークスメソッドを体現し、地域とともに野球文化を未来につなげる」を理念に活動を進めていく。

三笠杉彦取締役GMは嘉弥真監督選任の理由について「小学6年生を対象としたジュニアチームの監督としての子どもたちへの接し方、そしてホークスメソッドも理解して取り組んでくれているので初代監督にふさわしいと思い選任しました。」と説明。

嘉弥真新也監督は「このような大役を任せて頂きうれしく思います。新しくできるチームなのでまずは子供たちとコミュニケーションをとり成長できる環境をつくりたいです。そして野球の技術はもちろん、人間的にも成長できるようにサポートしていきたい。いずれはホークスで活躍できる選手を育てられるように、僕自身も成長していきながら情熱をもってチームをみていきたいです。」と意気込みを語った。