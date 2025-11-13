FIFAワールドカップ26アフリカ予選プレーオフを控えるナイジェリア代表が、練習をボイコットしたようだ。12日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

“スーパーイーグルス”の異名を持ち、過去6度のFIFAワールドカップ出場を誇るナイジェリア代表。ヴィクター・オシムヘン（ガラタサライ／トルコ）やアデモラ・ルックマン（アタランタ／イタリア）、アレックス・イウォビ（フルアム／イングランド）ら豊富なタレントを擁するも、今予選グループCでは南アフリカ代表に次ぐ2位に終わり、プレーオフ経由で本大会出場を目指すこととなった。

大陸間プレーオフへの出場権をかけたアフリカ予選のプレーオフステージは現地時間13日に開幕し、ナイジェリア代表は準決勝でガボン代表と対戦する。しかしながら、ナイジェリア代表の選手およびテクニカルスタッフは試合を2日後に控える中で現地時間11日火曜日のトレーニングをボイコットした模様。報道によると、今回の行動は未払いの報酬と試合ボーナスに関する抗議であり、チームはプレーオフステージに向けて特別ボーナスの支払いを求めているようだ。

キャプテンのウィリアム・トロースト・エコング（アル・ホロード／サウジアラビア）は自身の公式X（@WTroostEkong）にて「解決策が見つかり次第、我々から真っ先に報告する」と投稿。ナイジェリアサッカー連盟（NFF）内ではこの事案の解決に向けた緊急協議が進行中だという。NFFは過去にも選手やスタッフへの報酬を遅らせてきた経緯があり、今回の動きについてもナイジェリア国民から広範な反発を招いていると『BBC』は報じている。

2大会ぶりのFIFAワールドカップ出場を目指す“スーパーイーグルス”だが、果たして無事にプレーオフを戦うことができるのだろうか。