レクサスのフラッグシップがミニバンに？　LSコンセプトの謎…デザイナーに直撃した

LS＝LUXURY SPACEとして、VIP中心の空間を与えた真のショーファーカーの提案である「LEXUS LS CONCEPT」。6輪タイヤという意外なパッケージを基本とするスタイリングにはどのような意図が隠されているのか。会場で担当デザイナーの本崎さんに話を聞いてみました。

LEXUS LS CONCEPTチーフコンセプトデザイナー 本崎正規さん

■室内空間のあり方から発想したスタイリング

ーーでは最初に、エクステリアデザインのコンセプトから教えてください

「エクステリアは…と言いたいところですが（笑）、じつはそもそもは室内のレイアウトから発想が始まっているんです。ミニバン系のショーファーカーでも、まずシートアレンジをしてから乗り込むことが一般的ですが、1列目も2列目のVIPも、スッとスマートに乗ることができる空間や間口をどう実現するか。リヤタイヤを小さな2輪としたのもそのパッケージが前提なんですね（LEXUS LS CONCEPTチーフコンセプトデザイナー 本崎正規さん、以下同）」

ーーVIPを中心とした広い空間ということですが、全高も大きく取っているのですか？

「いえ、じつはLMよりかなり低くなっています。先ほどの乗降性にも関係しますが、今回はバッテリーなど最新の電動化技術を使ってこれまでにない低床パッケージを提案していて、背の低いスリークなスタイルと広い室内の両立を図っているんです」

ーースリークといえば、確かにAピラーの傾きは非常に大きいですね

「先のとおりスタイリングファーストではなく、あくまで必然から来る、ファンダメンタル（根本的）な機能美を狙ったところですね。VIPが乗る空間は広くする一方、ドライバーは運転に集中できればいいよネという発想から、視界を確保しつつ思い切った角度にしたワケです」

ーーフロントではライティングされたスピンドル形状が目立ちますが、これは最新のレクサスの表情なのですか？

「今回は遠くから見てもレクサス車とわかる表情を意識しています。じつはライトが消えていても、カタチとしてスピンドルが浮かび上がる形状となっているんですね」

■ボディを3つのエリアで分けたダイナミックなスタイル

ーーサイド面では目立ったキャラクターラインがないことと、高いサイドシルが印象的です

「ここもファンダメンタルな要素の提案で、ショーファーカーとしてVIPがプライドを持って乗ることができるよう、堂々とした大きな面での構成としました。ただ、ボディの上から下まであまりに広い面だと単なるハコのような表現になってしまいます。そこで、今回はタイヤなど動くモノへ軸を通す高さにボディの上下を分けるラインを入れました。これによりボディ上部の重さを感じないし、肉を削ぐことによってタイヤに対しての座りもよくなるんですね」

ーーリヤタイヤに向けてナナメに持ち上がるプロテクターが設けられていますが、その意図は？

「今回はパッケージの特徴としてリヤタイヤを2輪にしていますが、それを支えるカタマリとして考えたモノです。ボディの側面全体を見ると、フロントからルーフに流れるブラックのエリアとセンターのボディ色のエリア、そしてこのプロテクター部分の平行した3つのパートに分かれています。これによって広い室内を持ちつつ、クルマとして力強く前進するイメージを打ち出しているんですね」

ーーでは最後に。今回このクルマを手掛けてみて、新しいレクサス像を示せたと感じられましたか？

「そうですね。今回は従来とまったく異なる発想やアプローチをとったこともありますし、これまでにない新しいショーファーカーを提案できたのではないかと思います」

ーー確かにLSの名前を使ったことを含めて斬新な提案ですね。本日はありがとうございました。

〈文と写真＝すぎもと たかよし〉