11月14日（金）19時20分〜、豊田スタジアムにてキリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦が行われる。この一戦はTBS系列にて全国生中継。TVerでもライブ配信される。

ガーナとの通算対戦成績は5勝0分3敗となっている。過去の対戦成績は以下の通り。

1964年10月16日：東京オリンピック

日本 2-3 ガーナ

【メンバー】GK横山謙三：DF片山洋、山口芳忠、鈴木良三、上久雄：MF鎌田光夫、宮本輝紀、小城得達、八重樫茂生：FW釜本邦茂、杉山隆一

【得点者】杉山隆一、八重樫茂生

1994年7月8日：アシックスカップサッカー

日本 3-2 ガーナ

【メンバー】GK本並健治：DF森山佳郎、井原正巳、名塚善寛、遠藤昌浩：MF岩本輝雄、柱谷哲二、森保一、山口敏弘：FW三浦知良、小倉隆史

【得点者】三浦知良×2、名塚善寛

1994年7月14日：アシックスカップサッカー

日本 2-1 ガーナ

【メンバー】GK本並健治：DF森山佳郎、名塚善寛、井原正巳、遠藤昌浩：MF岩本輝雄、柱谷哲二、森保一、山口敏弘：FW三浦知良、小倉隆史

【得点者】岩本輝雄、三浦知良

2006年10月4日：キリンチャレンジカップ

日本 0-1 ガーナ

【メンバー】GK川口能活：DF三都主アレサンドロ、駒野友一、水本裕貴：MF遠藤保仁、鈴木啓太、阿部勇樹、今野泰幸、山岸智：FW巻誠一郎、佐藤寿人

2009年9月5日：国際親善試合

日本 4-3 ガーナ

【メンバー】GK都築龍太：DF中澤佑二、田中マルクス闘莉王、駒野友一、長友佑都：MF中村俊輔、遠藤保仁、中村憲剛、長谷部誠：FW岡崎慎司、前田遼一

【得点者】中村憲剛、玉田圭司、岡崎慎司、稲本潤一

2013年9月10日：キリンチャレンジカップ

日本 3-1 ガーナ

【メンバー】GK川島永嗣：DF今野泰幸、長友佑都、内田篤人、吉田麻也：MF遠藤保仁、長谷部誠、本田圭佑、清武弘嗣、香川真司：FW柿谷 曜一朗

【得点者】香川真司、遠藤保仁、本田圭佑

2018年5月30日：キリンチャレンジカップ

日本 0-2 ガーナ

【メンバー】GK川島永嗣：DF長友佑都、槙野智章、吉田麻也：MF長谷部誠、本田圭佑、山口蛍、原口元気、宇佐美貴史、大島僚太：FW大迫勇也

2022年6月10日：キリンチャレンジカップ

日本 4-1 ガーナ

【メンバー】GK川島永嗣：DF吉田麻也、谷口彰悟、山根視来、伊藤洋輝：MF柴崎岳、遠藤航、三笘薫、堂安律、久保建英：FW上田綺世

【得点者】山根視来、三笘薫、久保建英、前田大然

【初ゴール動画】久保建英の記念すべき日本代表初ゴール！