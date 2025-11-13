今日の運勢は？ ★11月13日（木）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月13日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月13日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！あなたの星座は何位……？恋の進展を焦らず、今ある関係を味わう日です。相手の言葉や表情の中に、あなたへの信頼が見え隠れしています。結果よりも「この人と過ごす時間」を大切に。安心感が自然と絆を強くします。人に見せるためではなく、自分を癒すための時間を大切に。上手くやろうとせず、感情のままに手を動かしてみてください。完成度よりも「夢中になること」に意味があります。静かに熱中してみましょう。無駄を減らすより、“満足を増やす”ことを考えると良い日です。お金の使い方に正解はありません。大切なのは、支払う瞬間の気持ちです。「これでよかった」と思えた支出は、必ず良い流れを作ります。体を動かすと心が整う日です。運動というより、気分転換の散歩で十分。歩くたびに考えが整理され、感情が静かに落ち着きます。外の空気を吸い込むことが、あなたの内側を洗うように癒してくれるでしょう。挑戦のチャンスがやってきそうです。不安よりも好奇心を選んでください。完璧を求めず、まず一歩踏み出すことが重要です。経験の中でしか見えない景色があります。その一歩が、可能性の扉を開けます。自分と違う考えを持つ人から、学びのヒントを得られる日です。相手を変えようとせず、「そういう見方もある」と受け止めてみてください。理解は一致ではなく、尊重から始まります。今日はお金に関して直感が冴えています。数字よりも感覚を信じて。迷ったときは「心が軽くなるほう」を選ぶと吉。頭で計算した合理性よりも、心の納得が長期的な安定をもたらします。今日は“誰かと楽しむ”がテーマ。人と共有することで、あなたの中の感性が広がります。話すことで自分の好きを再発見できるでしょう。共感のエネルギーが、次のモチベーションの力となります。一見冷たく見える態度の裏に、照れや不安が隠れているかもしれません。相手を責める前に、その沈黙の意味を想像してみてください。思いやる気持ちが空気を変え、やがて二人の関係に進展があるでしょう。今日は「伝え方」に気をつけて。言葉そのものよりも、表情や声のトーンが印象を決めます。柔らかく伝えることで、誤解が解けていくでしょう。丁寧に話すことが、関係を穏やかにする最短の方法です。今日は効率を求めすぎず、丁寧さを優先すると良い日です。急がず、確実に。細かな確認や修正が、大きなトラブルを防ぎます。地味な作業が後に良い結果を生み、信頼を厚くしてくれるでしょう。疲れが取れないときは、体よりも「心の緊張」をほぐすことを意識して。思考を休ませる時間をつくると、不思議と体も軽くなります。深呼吸、香り、静かな音など、シンプルなものだけで十分です。自分が極端に恐れているものを自覚できれば転機のチャンスになります。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。