セレブやお金持ちになるために大切なことは、お金を引き寄せるマインドを身に付けること。なんだか難しく思えるかもしれませんが、日常生活の中で充分に養うことができます。一体どのようにすれば、お金を引き寄せるマインドをつくれるのか、その方法を見ていきましょう。

◆1：迷ったときには最初に選んだ方を選ぶ。直感を大切にする

何かを選ぶとき、最初は「コレ」と思っていたのに、なかなか決められず、「やっぱりコッチ？」と決断に時間がかかることがあります。ところが結果として「最初に選んだものが正しい」ことも多いのではないでしょうか。私たちには知らないうちに良い方を選ぶことができる、つまり「直感」が備わっていると言えます。

実際に、成功している人の多くに共通しているのが、ものごとの決断の早さです。ビジネスでの決断はもちろんのこと、食事に出かけたときにはメニューもあっという間に決めてしまいます。また、どのようなものを食べたいのかと尋ねられたら、すぐさまイタリアンや中華というように答える等、圧倒的なスピード感があるのです。

一見すると何の変哲もないことなのですが、早く決断できるというのは、自分の気持ちに正直であり、今はこれがよいかも？というように、直感に従うことができることを意味します。

ビジネスの中には、答えを導き出すことが難しいケースは多いのですが、最後の決め手になるのは勘であり、直感ということが少なくありません。

直感は目に見えるものではありません。しかし直感の中に、セレブは見えない力、自分を応援してくれているパワーが働いていると考えています。

物事の決断に迷ったら、直感に従ってみましょう。念のため、その後どうなったかを検証してみてください。早く決断を下したモノやコトの方が、成功につながっていることに驚くかもしれませんよ。

◆2：相手を待たせるのはNG。返事はできるだけ早くする

デートの誘いは焦らした方が良い等、都市伝説的な話がありますが、今は、いくら好意を持っていたとしても、返事が遅いだけで気持ちが離れてしまう、相手が諦めてしまうことがあるのです。

ましてやビジネスとなれば、なおのこと。連絡やお誘いがあったとき、できるだけ早く返事をすることが大切です。仕事の内容によっては、じっくり考えてから返事をしたいと思うかもしれません。でも、結論が出るまで相手を待たせておくことはNGなのです。

結論を出すまでに時間がかかるようなら、もう少し時間をくださいと、第一報を返信します。そのとき、いついつまでに返事をしますと返し、その間に考えればいいのです。

もちろん、最初から結論が出ている方が相手方も良いに決まっています。とはいえ、ビッグプロジェクトのような場合なら時間が必要だと認識してくれています。相手方は結論が分からないことよりも、リアクションがないことで不安を感じてしまいます。最初の段階で不安を感じさせては、後のビジネスでも流れが滞ってしまいますよ。

返事の速さというのは、一種のリスペクトの表れであり鏡です。自分が率先して行動すると、相手も同じように行動してくれるようになります。お互いに良い感情が持てるようになると、良い氣が生まれやすくなりますし、良い結果を手に入れられるようになります。

また、ときにはお断りの返事をしなければならないこともあるのではないでしょうか。

昔から断る返事こそ、早くするべきだといわれています。これはビジネスマナーであると同時に、成功するための大切なマインドの1つです。返事が遅くなればなるほど、自分も断りにくくなりますし、相手に余計な期待を抱かせることにも。時間を無駄にする人に、成功者はいないものです。

◆3：自分の考えを大事にする

「自分はこう思う」と話すと、友達や周りの人から否定された経験はあるのではないでしょうか？

今や世界中にいろいろな情報が溢れており、考え方や知りたい情報や得たい情報も人によって違います。もし、誰かから考えを否定されたとき、自分と同じ意見がないと不安になり、決断を下せないという人は要注意です。

もちろん、周りの意見を頭ごなしに無視するのは良くありませんが、うのみにするのも考えものです。

よくある話で、「誰も成功するとは思わなかった」というビジネスの話を耳にしたことがあると思います。これは自分の思いを信じ貫いたことが、もたらした結果です。

明らかに問題があるアイデアや行動であれば自重しなければなりませんが、自分の思い、信じた道を進むというのは大切なこと。信頼できないところには、人もモノも集まってきませんし、お金も同じです。

今回は、金運アップのマインドづくりに役立つ、3つのポイントを紹介しました。いずれもシンプルですし、取り組みやすいですよね。まずは自分のやるべきことをやり、自分を信じて進むことが大切です。それが、マインドづくりに役立つのです。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

