大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、クレイトン・カーショー投手が今季限りで現役を引退した。同選手は通算223勝をはじめ豊富な実績を持つが、引退後に球団に帰ってくるのは当分先の話になるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ドジャースインサイダーによると、カーショーは将来的にドジャース組織へ復帰する意欲があることを明かした。ただし、当面は野球から少し距離を置く時間を過ごしたいという」と言及。

合わせて、「（球団は）『何か関われる形があれば』みたいなことを言ってくれたんだ。それは嬉しいよ。本当にありがたい話だ。ただ、具体的にどうなるかはまだ分からない。ここは特別な組織なんだ。彼らは僕がいなくても、ワールドシリーズ（WS）で勝てるチームだってことはもう明らかだ。それでも、将来的に何かの形で関わったり、チームの周りにいられるなら、それはすごく嬉しいことだね。まずは何よりも、5人目の子どもが生まれるから、しばらくは父親として過ごす時間を大切にしたい。すぐにフルタイムの仕事に就く予定は正直ないと思うよ」というカーショーのコメントを伝えている。

ドジャース側はカーショーには今後も何らかの形で関わってほしいと考えているようだが、しばらくは適切な距離感が保たれることになりそうだ。

