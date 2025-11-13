西武は13日、12日にドラフト5位で指名した横田蒼和選手（山村学園高）と入団交渉を行ったと発表した。

横田は球団を通じて「内諾を終えて、プロとしての第一歩を踏み出す実感が湧いてきました。入寮に向けて、気持ちの面でも技術の面でもしっかりと準備を進めています。地元球団ということもあり、友人たちも応援に来てくれると思うので、その期待に応えられるよう活躍し、後輩たちに夢を与えられる存在になりたいです」とコメント。